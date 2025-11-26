中山大學結合國際跨領域研究能量 推動全齡健康

記者孫建屏／高雄報導

國立中山大學昨（26）日與國際創新長壽社企股份有限公司（Taiwan Innovation Centre for Ageing, 簡稱TICA）、英國國家長壽創新研究中心（National Innovation Centre for Ageing, NICA）簽署合作備忘錄，未來將結合國際跨領域研究能量，參與長壽城市數位工具實作，協助地方政府打造健康長壽城市。校長李志鵬校長指出，此次合作讓中山大學能與英國及國際夥伴共築研究網絡，也讓臺灣在健康長壽與永續福祉的發展上扮演關鍵角色。

TICA計畫於2025年底前，與全臺10所大學簽署合作備忘錄，組成「Ageing Intelligence（長壽智慧）開拓者大學聯盟」，提供研究生AI分析工具包，促進跨學門健康長壽議題研究，中山大學為TICA首批合作學校之一。

英國NICA為英國政府支持、設立於新堡大學（Newcastle University）的全球性研究中心，長年專注於高齡產業的AI創新與跨領域合作，其姊妹組織Voice®為全球性公民參與平台，鼓勵民眾以實際生活經驗參與研究設計與政策倡議，推動健康老化與長壽社會之全球對話。TICA已獲得NICA與Voice®的獨家授權，在臺灣導入其AI生成應用技術，用以蒐集民眾觀點並自動生成趨勢報告，協助政府與企業洞察長壽社會的未來需求。

透過此次與中山大學的「產學共創」，TICA VOICE（智聲）將進一步串聯臺英雙方學術、產業與社會資源，促進健康長壽科技研發、生活創新設計與高齡社會的全方位支援系統，進一步擴大社會影響力。

中山大學表示，未來3方將持續深化合作，在智慧健康、AI應用、長壽城市設計等面向推動研究與實踐，共同為「健康長壽的智慧社會」奠定基礎，讓臺灣成為亞洲推動健康老化與長壽創新的重要樞紐。

國立中山大學與國際創新長壽社企股份有限公司、英國國家長壽創新研究中心簽署合作備忘錄，未來將結合國際跨領域研究能量，參與長壽城市數位工具實作。（中山大學提供）

中山大學校長李志鵬（右）與國際創新長壽社企董事長施振榮（左）代表完成合作備忘錄簽署。（中山大學提供）