中山大學與國際單位簽MOU 推動AI長壽創新研究

（中央社記者林巧璉高雄27日電）國立中山大學26日與國際創新長壽社企股份有限公司、英國國家長壽創新研究中心2單位簽署合作備忘錄。未來3方將在智慧健康、AI應用、長壽城市設計等面向深化研究合作。

中山大學今天發布新聞稿表示，有鑒於長壽、健康議題日益迫切，校方與國際創新長壽社企股份有限公司（Taiwan Innovation Centre for Ageing, 簡稱TICA）、英國國家長壽創新研究中心（National Innovation Centre for Ageing, NICA）簽署合作備忘錄。

廣告 廣告

中山大學校長李志鵬指出，這次合作讓中山大學能與英國及國際夥伴共築研究網絡，也讓台灣在健康長壽與永續福祉的發展上扮演關鍵角色。面對全球高齡化趨勢，學界與產業界必須攜手合作，發展結合科技與人文的創新模式。

國際創新長壽社企董事長施振榮表示，台灣有強大研發能量，面對高齡社會的新挑戰，未來如何創新研發，這不僅是產業界的責任，學術界也要共同參與，尤其需要大量優質人才投入研發，來自學術界的能量更是關鍵。

中山大學說明，英國NICA是英國政府支持、設立於新堡大學（Newcastle University）的全球性研究中心，長年專注於高齡產業的AI創新與跨領域合作。國際創新長壽社企公司已獲得NICA與Voice®的獨家授權，在台灣導入AI生成應用技術，用以蒐集民眾觀點並自動生成趨勢報告。

中山大學表示，未來三方將在智慧健康、AI應用、長壽城市設計等面向深化合作，讓台灣成為亞洲推動健康老化與長壽創新的重要樞紐。TICA計畫於2025年底前與全台10所大學簽署合作備忘錄，組成「長壽智慧（Ageing Intelligence）開拓者大學聯盟」，中山大學是首批合作大學。（編輯：李亨山）1141127