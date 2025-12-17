中山大學重磅發現！鹿角珊瑚耐高溫 具備「高階骨材」潛力

鹿角珊瑚。（海生館提供／洪靖宜高雄傳真）

國立中山大學與國立海洋生物博物館長期保持密切合作，最新研究發現，可養殖的鹿角珊瑚骨骼有利骨細胞貼附及分化，具備量產「高階骨材」的潛力。意外的是，鹿角珊瑚在核三廠出海口附近的高溫海域仍能存活，是極為罕見的「耐熱珊瑚」，象徵台灣可能握有發展「耐熱珊瑚復育」珍貴資源的海洋生態學重要突破，該成果已刊登於國際高影響力期刊《材料與設計》（Materials ＆ Design）。

中山大學海洋生物科技暨資源學系特聘教授溫志宏與生技醫藥研究所博士生張瓏，與鹿角珊瑚骨骼。（中山大學提供／洪靖宜高雄傳真）

中山大學海洋生物科技暨資源學系特聘教授溫志宏目前借調擔任國立海洋生物博物館館長，加深雙方珊瑚應用技術合作。溫志宏表示，海生館提供多種養殖型珊瑚骨骼進行測試，發現鹿角珊瑚的孔洞結構最適合細胞附著，骨骼構造更接近人體海綿骨，擁有理想的孔隙大小、粗糙度與立體構造，經實驗證明能讓骨細胞穩定貼附並生長，相較於已商用化的珊瑚骨材產品，鹿角珊瑚具備更佳的貼附效果及生物活性。

海生館團隊進行田野調查時，發現該研究用的鹿角珊瑚生長於核三廠出海口附近，該區水溫經年偏高，在周遭珊瑚大量白化的情況下，仍能存活，耐熱珊瑚十分罕見，能在高溫海域中維持生長，代表生理或遺傳特性可能具備更強的抗熱能力。

第一作者、中山大學生技醫藥研究所博士生張瓏說明，在研究技術方面也提出創新方法。首先，要將珊瑚骨骼製成安全可用的骨材，必須徹底清除珊瑚蟲與其他微生物，避免日後植入人體時引發免疫反應。傳統上多以化學藥劑清洗，但液體難以深入珊瑚奈米級孔洞，容易殘留，中山研究團隊因此研發「燒結法」，將珊瑚骨骼打碎後進行客製化的高溫燒結，可有效分解並去除孔隙內的海洋微生物，該技術也已取得專利。

第二項突破來自分析方法的改良。張瓏表示，鹿角珊瑚材料具有自發螢光，在以螢光判讀細胞生長狀況時會造成干擾，難以辨識細胞是否真正貼附骨材。團隊透過中山大學醫學院提供的先進蔡司顯微鏡，導入本來常用於半導體分析的CLEM（correlative light and electron microscopy）方法，將光學與電子影像疊合，克服鹿角珊瑚的螢光干擾，也能更精準觀測凹凸不平的骨材表面。。

研究團隊包括共同第一作者屏基醫院骨科主治醫師簡言軒、中山大學海資系畢業生黃筱嵐、碩士班畢業生張天㔾、約聘研究員孫熙文、醫學科技研究所助理教授曾崇智，和高雄榮總骨科部主治醫師姚智康、亞洲大學附醫骨科主治醫師賴禹呈，及海生館副研究員王立雪、研究助理郭富雯等人共同完成。

