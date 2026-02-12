中山大學開辦臺英雙學位學程 2/26日開放報名

記者孫建屏／高雄報導

歷時1年跨國籌備規劃，由國立中山大學與倫敦大學亞非學院（SOAS University of London）開辦的「NSYSU-SOAS全球公民權碩士學位學程」，115學年度計畫獎助降低高等教育門檻，學生僅需負擔常態留英學費的一半，便能在重塑全球視野的旅程中取得頂尖文憑，預計招收6名國際生、9名本國生，國際生即日起開放報名，本國生簡章已公告，將於2月26日開放報名。

中山大學於114年4月與倫敦大學亞非學院簽署校級合作備忘錄、12月正式簽署「全球公民權碩士學位學程－學位授予協議書」，期間雙方多次密集討論協作，並在日前舉辦「NSYSU-SOAS全球公民權碩士學位學程」招生說明會，正式啟動深度學術合作。

中山大學社科院院長陳美華說明，學程採「一年兩國」的密集教學模式，學生需在臺、英兩所大學各修讀2門必修與2門選修課程。課程設計以「平等、公民權與社會變遷」為核心軸線，引導學生重新檢視以「民族國家」為中心的公民權概念，進而深入探討當代社會的關鍵議題，如：跨國移民與多元文化主義、永續發展與社會正義等。

其中，教學上將特別採用「問題導向學習法」（PBL），透過大量案例研究與比較研究法，培養學生開發創新方案，以應對日益複雜的全球性挑戰。

陳美華表示，學程修業年限為一年，為了確保學生能在一年內兼顧學業與高品質論文，學程提供獨特的學術支援結構，每位學生皆由中山大學與SOAS教授共同指導，採雙導師制，並舉辦論文前置工作坊，協助學生精煉研究問題並完成文獻回顧，提升研究品質，確保論文成果精準嚴謹。

中山大學指出，全球高等教育學費連年攀升，目前英國碩士學位學費平均每年約25,000英鎊，「全球公民權碩士學位學程」展現了提升「教育平權」與「國際流動」的決心，僅需13,000英鎊（約臺幣50萬元），優秀學子可節省約50%費用，前往倫敦體驗頂尖的研究與教學資源。

此外，更設有6名全額獎學金與多名部分獎學金，中山大學鼓勵有志於社會科學、人類學及性別研究的學子把握機會踴躍報考。

臺英首個聯合碩士學位學程「NSYSU-SOAS全球公民權碩士學位學程」日前舉辦招生說明會，本國生簡章已公告，2月26日開放報名。（中山大學提供）