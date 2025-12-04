中山大學領辦環安衛會議 推動校園零災害與綠色實驗室

國立中山大學今（四）日起連續兩天舉辦「教育部一一四年度全國大專校院環境安全衛生主管聯席會議」，邀集全國各公私立大專校院環安衛主管及相關機關齊聚一堂；這次會議是全臺校園環境保護與安全衛生的年度指標活動，各校透過交流彼此經驗，共同探索在極端氣候與化學風險升高的時代，如何打造更永續、更安全的校園環境。(見圖)

中山大學今(四)日說明，為增進校園在化學物質事故的應變能力，今年特別加碼舉辦「實驗室意外事故處理演練」，由中山大學環安中心、總務處、學務處同仁及環工所學生共同示範，模擬廢液處理與氫氟酸操作時的突發事件，呈現正確第一線應變方式，讓參與師生透過「看得見的教學」強化實驗室安全知識。

中山大學校長李志鵬致開幕詞時恭喜去年度表現亮眼的三所特優學校、七位資深環安衛主管及成功大學特聘教授蔡朋枝，並強調這些成果反映環保與安全衛生工作的專業投入，十分值得各校借鏡。李志鵬校長同時感謝勞動部職業安全衛生署副署長萬榮富與環境部化學物質管理署署長蔡孟裕，分別帶來「職業安全衛生法翻修後的職場防護趨勢與挑戰」與「綠色化學實驗室災害防救體系與展望」兩場專題演講，以宏觀視野解析未來校園安全的關鍵趨勢。

李志鵬校長指出，中山大學長年在環安衛領域深耕，將永續理念融入教學、研究與行政環節，近年獲得一一二年「國家永續發展獎」及一一四年「經濟部節能標竿獎」肯定，同時通過教育部「校園職業安全衛生管理制度」認可，並由職安人員獲得教育部校園安全衛生管理創新作為優等獎。目前中山大學累積「無災害工時」達二千一百五十一萬二千七百二十八小時，象徵校園安全文化已深植於教職員工生日常，為建立「健康、零災害的職場與學習環境」奠定重要基礎。

該會議以「校校落實環安衛 健康安全最可貴」為主軸，安排三場分組座談，涵蓋校園溫室氣體盤查與淨零排放實務、校園職場霸凌預防與處理、實驗室易燃液體與廢液分類風險等議題；各校代表在座談中熱烈交換現場經驗，並由勞動部職業安全衛生南區職業安全衛生中心分享「太陽光電設施」作業安全要點。北、中、南區大專校院職安衛自主互助聯盟也於會中報告近期外稽成果及未來規劃，協助提升各校自主管理能力。

中山大學表示，藉由跨部會與跨校合作，這次會議期望降低各校環安衛主管在推動相關業務時的實務困難，促進資訊與制度的完善接軌。透過更扎實的安全管理、減災行動及永續實踐，為全臺師生打造更健康、安心的校園學習環境。