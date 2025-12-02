中山大學飲食主題工作坊 實踐永續發展目標

記者孫建屏／高雄報導

為重新省思個人身心與大自然的關係，並在生活中培植永續素養，國立中山大學氣膠科學研究中心與屏東沐雨鍾林正念教育學苑合作，日前舉辦2場以飲食為主題的永續工作坊，活動結合科學講座、古文明飲食智慧、正念覺察及實作體驗等多元型態，引導參與者重新學習如何與自己、與世界相處，並從生活飲食思考聯合國永續發展目標（SDGs）與內在發展目標（IDGs）的實踐方式。。

第1場工作坊主題為「重拾雅典娜之愛：地中海永續飲食與身心淨化」，從橄欖文化談永續飲食智慧，邀請以智慧農業生產橄欖油的澳利康生技公司創辦人林水茂與團隊教與會者認識純淨橄欖油、地中海健康料理及食品科學講解，並由高雄長庚紀念醫院營養治療科資深專業營養師陳苑如分享天然食材降低慢性發炎、保護心血管的科學機制，協助參與者理解如何從飲食層面落實SDG與IDG的永續核心精神。

第2場工作坊則以「食永續．可可傳送愛」為主題，從可可導引參與者連結土地、文化及身心感知。由沐雨鍾林正念教育學苑創辦人李一荷帶領與會者透過有覺察的呼吸，讓身體重回自然節奏，透過五感體驗可可，再由在地小農屏東林后可可團隊帶領手作可可脂唇膏與可可豆研磨體驗。

中山大學氣膠科學研究中心主任王家蓁則介紹了可可中活性成分的科學機制、在保健、預防疾病及舒緩情緒的功能，以不同角度覺察可可與自然生態、永續健康議題間的深刻連結，並分享自身從氣膠科學窺見所有地球系統緊密相連的經驗，以及地球永續發展的迫切性。

活動中特別重現中南美文化的可可祈福儀式，在綠草間鋪陳大地曼陀羅，伴隨柔和的陽光，營造專注、莊嚴且柔和的場域氛圍。李一荷帶領與會者正念行走，與土地連結並向大地致敬，透過祈福、靜心冥想，伴隨由療癒音樂家蔡斐任演奏的頌缽音樂，讓與會者得以沉靜內在、開啟心輪，重新覺察自身與萬物的關聯。最後以南美原住民即興舞蹈作結，與土地及空間對話，也象徵IDG的自我覺察、臨在當下、連結共感及展現內在力量。

王家蓁強調，此兩場食永續活動呼應中山氣膠科研中心「由內而外的永續」倡議，透過科學、文化及身心靈交融，有機會讓參與者從更整體宏觀的方式理解永續，並重新建構與自己、他人、及大地的關係。