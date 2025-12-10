中山大學首建「臺灣藜」國際生長編碼 助力研究與育種

記者孫建屏／高雄報導

國立中山大學生物科學系助理教授劉世慧長期投入臺灣特有種作物「臺灣藜」(Chenopodium formosanum Koidz.；紅藜) 研究，近日團隊首度以國際通用的BBCH擴展編碼系統建立第一套專屬於臺灣藜的標準化生長代碼，此一成果不僅為農業管理提供精準工具，更對品種育成、基因型研究與文化保存具有深遠意義。

劉世慧表示，臺灣藜自古即為原住民栽種的重要作物，因高營養價值、耐旱與耐鹽等特性，又被稱為「紅寶石」，被譽為極具潛力的未來糧食。磨碎的紅藜是小米酒釀造的核心原料，其鮮豔的花穗常被編織成頭飾或服飾點綴，象徵收穫、生命與文化延續。

由於臺灣藜能在乾旱及鹽漬土壤中維持正常生長，展現高度環境適應性，使其成為全球氣候變遷下備受關注的未來糧食作物，然而，要推動精準農業管理與育種發展，首先必須建立生長階段的科學標準。

劉世慧團隊採用國際上廣泛使用的BBCH擴展編碼系統，以田間長期觀測為基礎，完整記錄臺灣藜從發芽到衰老的所有生長步驟，將其劃分為9個主要階段與39個次階段，這套生長代碼不僅使臺灣藜的物候描述具備國際通用語言，也能協助不同地區、不同品系的研究者進行比較，促進後續的遺傳研究與優良品種開發。

研究也發現，臺灣藜與其近親作物南美藜麥之間存在顯著差異，包括獨特的莖伸長階段與下垂型穗序等特徵，這些差異影響其生長節奏與農務管理方式，證明臺灣藜是一項具有獨特生物性狀的臺灣特有種。

劉世慧坦言，紅藜象徵著原住民族群文化、土地記憶與農耕智慧，但近年來，中國大陸以健康食品為訴求大規模種植紅藜，若未來以低價大量傾銷至臺灣，可能對本土紅藜產業造成衝擊，期盼透過明確的生長標準與科學辨識基礎，有助於強化其「臺灣特有種」的學術證據，也能協助建立產地品牌與保護策略，避免重要作物在國際市場中被淹沒。

劉世慧強調，此次建立的BBCH生長代碼，研究者與農業管理者能更精準地掌握臺灣藜生長時序，制定管理策略，提高產量與品質，同時為未來的基因型研究與優良品種開發提供可靠工具。