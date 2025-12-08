中山大學、高雄大學「最快2028年合校」 教育部：尊重意願

國立中山大學、國立高雄大學提出合併多年，屢因校名和資源等問題未能取得共識，儘管目前傳出2校最快可在2028年完成合併，但多系學生質疑校方缺乏完整規劃，教育部則表示會尊重雙方意願。

據了解，當初中山大學提出與高雄大學合校，盼藉合併擴大校地，然而併校案2019年因校名問題卡關，儘管高雄大學2025年6月第51次教務會議上，以59票贊成通過重啟與中山大學合校議題研議與討論，預計可在2028年完成，但2校學生的民調上出現歧論。

中山大學學生方面，940名參與民調的學生中，有723人反對或非常反對合校，他們擔心合校降低學術聲譽、影響學習品質與稀釋學校資源等，質疑「沒細節、沒評估、沒風險書，學生要怎麼同意」？中山大學政治經濟學系日前舉辦「政經系併校組織公聽會」，討論合校後的組織調整相關問題，共有170名師生、系友參與，強調併校後應充分考量學生權益與學術特色，同時延續、深化既有優勢。

高雄大學方面，745名參與民調的學生當中，有641人支持或偏向合併，認為對就業、課程選擇有正面影響。

該2校併校案的校名、具體細節尚不清楚，據《中時新聞網》，中山大學政治經濟系教授辛翠玲指出，併校是重大工程，準備過程須朝正確方向前進，而非僅求做完，盼2校在對接作業能更清楚、具體，避免產生後續影響。

教育部主任秘書林伯樵日前也說，教育部不會引導學校併校程序與後續校名規畫，重點在於雙方達成共識，教育部會尊重雙方意願。

