國立中山大學2日晚間舉辦45周年校慶活動，校方特別使用在墨西哥相當知名的皮納塔來慶祝，由校長來敲打，不過有趣的是，校長怎麼敲皮納塔，竟一直敲不破，只好卯足全力，狂敲猛打，讓學生直呼，校長實在太賣力，也很擔心他會因此閃到腰。





中山大學45週年校慶活動 校長賣力敲打皮納塔慶祝

中山大學舉辦４５周年校慶活動，許多師生同歡，場面溫馨。（圖／中山大學提供）









主持人倒數五四三二一，校長用力敲打眼前的皮納塔，不過怎麼敲它竟然都沒破，一會兒單手敲，一會兒雙手猛揮，皮納塔才終於烈開了一個小縫隙，裡頭糖果零零散散掉出來。仔細看看，校長為了敲破它，動作實在很賣力，彷彿就是專業棒球選手，學生將畫面po上網，引發網友熱烈討論，有人說，校長被柴山猴子搞得壓力山大，擔心閃到腰，是請你打破它不是叫你凌遲它。學生：「因為我也沒有想過那個皮納塔那麼難打，我以為他會一拳它就會下來，結果他揮了好幾拳還揮空。」學生：「壓力太大嗎，我不知道我們校長壓力大不大我也不知道，閃到腰嗎校長看起來還年輕啊。」

中山大學校長敲打皮納塔，努力敲打卻一直敲不破，圖片有趣生動。（圖／中山大學提供）









位於高雄的中山大學舉辦45周年校慶相關活動，特別自製小驢子造型的紙糊容器，負責敲打的中山大學校長李志鵬，去年八月才剛上任，有別於平時專業嚴謹的校長形象，活動中直接大變身，也讓學生意外看見校長有趣的一面。皮納塔的發源地在墨西哥，許多節慶或生日派對，都會以它當作道具進行遊戲，後來很多地方也都開始這樣玩，驢子是最常見的造型，但也有人製作成其他樣子，裡面裝滿糖果或餅乾等，象徵著歡樂與祝福。

