中山大學58天超長寒假開跑 推「免托福」學程銜接美名校

國立中山大學自114學年度起實施「16週新制」，學生也將迎來長達58天的超長寒假。（中山大學提供）

國立中山大學自114學年度起全面實施「16週新制」，學生也將首度迎來長達58天的超長寒假。為了讓學生不因長假中斷學習，校方規畫一系列彈性、國際化的學習資源，不僅有原民實作課程，更祭出「EMI 免試托福試辦計畫」，讓符合條件的學生未來申請美國頂尖大學免繳語文成績，將寒假打造為接軌國際的跳板。

中山大學教務處指出，為提升修課彈性，寒假期間將開設「原民知識與實作」、「醫學影像學原理」等 7 門實體課程。其中社會系與日本高知大學合作，由高知師生寒假來台，深入原民部落實地研究燒墾知識，透過實作開啟跨文化交流。此外，學校也首推「線上微學分課程」，包含微積分、普通物理等，並開放全國大專校院大一、大二學生報名，促進資源共享。

廣告 廣告

作為全台四所「全校型雙語標竿計畫大學」之一，中山大學目前全英語授課（EMI）課程比例已達 32％。今年寒假更有 109 名學生啟程前往美、加、法、芬蘭等國交換，銜接當地春季班。特別的是，物理系郭峻甫等 3 名學生透過教育部薦送，將赴亞利桑那州立大學等名校交流。

校方強調，未來推動的「EMI 免試托福試辦計畫」更具前瞻性。只要學生在校修習一定比例全英課程且成績（GPA）達標，申請合作的美國大學時即可免除托福成績，直接開啟國際升學門戶。

中山大學表示，這一系列規畫旨在體現「彈性、前瞻、國際化」的教育理念。從實體課程、線上微學分到國際免托福入學計畫，讓 58 天的長假不只是休息，還可以強化學術基礎、為未來升學與就業奠定堅實基礎。

更多中時新聞網報導

古天樂林峯重唱《尋秦記》主題曲掀回憶殺

棒球》披軟銀戰袍 徐若熙 要投出18號的價值

品冠30年如一日 暖聲巡演掀回憶殺