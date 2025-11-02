中山大學EMBA勇闖戈壁成功完賽 戈20團隊寫下榮耀新篇章

中山大學EMBA戈20團隊於中國敦煌戈壁成功完賽。 圖：中山大學戈友會/提供

[Newtalk新聞] 歷經4天3夜、橫越121公里的嚴峻征途，中山大學EMBA戈20團隊近日於中國敦煌戈壁成功完賽，以實際行動詮釋「夢想堅持、築夢踏實」的精神，這不僅是挑戰的終點，更是戈21新旅程的起點，也為母校與自己寫下榮耀新篇章。

第20屆玄奘之路戈壁挑戰賽吸引全球115所院校、超過5000位選手共襄盛舉。今年中山大學戈20由管理學院副院長黃明新教授、中山大學戈友會理事長黃春暉及領隊曾銘薦帶領50位選手與隨行團隊勇闖戈壁，在風沙與酷熱交錯的極端環境中，展現堅毅與團結的精神，順利完賽，並榮獲「奮進獎」、「沙克爾頓獎」及「超越傳承獎」三項殊榮，為中山再添榮耀。

白日酷熱、夜晚嚴寒，競賽最終日更是在9度低溫下，面臨強風和沙塵暴的襲擊，極端環境考驗著每一位選手的極限與意志。戈壁挑戰賽強調「一起出發、一起到達」的團隊信念，象徵著彼此扶持與共同成長。參賽者在體能與心志的雙重磨練中，展現領導力與團隊合作精神，不少企業家更視之為企業經營的縮影，面對挑戰，唯有團結一致、堅持理想，方能突破困境。

中山人以「理想、行動、堅持、超越」為信念，在風沙中昂首前行，讓「台中山 戈20」的旗幟高高飄揚於廣袤戈壁之上。完賽那一刻，汗水與淚水交織成最動人的畫面，象徵著勇氣、智慧與信念的勝利。

50位選手與隨行團隊在風沙與酷熱交錯的極端環境中，展現堅毅與團結的精神。 圖：中山大學戈友會/提供

戈壁挑戰賽強調「一起出發、一起到達」的團隊信念。 圖：中山大學戈友會/提供

選手與隨行團隊有三個嚴寒的晚上夜宿沙漠。 圖：中山大學戈友會/提供