中山大學EMBA戈20 勇闖戈壁圓滿完賽

圖說：中山大學EMBA戈20圓滿完賽，11/2舉辦慶功宴。（圖片來源：中山戈20團隊提供） 歷經四天三夜、橫越121公里的嚴峻征途，中山大學EMBA戈20團隊於中國敦煌戈壁成功完賽，以實際行動詮釋「夢想堅持、築夢踏實」的精神，為母校與自己寫下榮耀新篇章。完賽慶功宴11月2日在高雄翰品酒店舉行，選手們在親友與師長見證下分享感動時刻，也宣告中山戈壁精神正式傳承。

第20屆「玄奘之路戈壁挑戰賽」吸引全球115所院校、超過5000位選手共襄盛舉。今年，中山大學戈20由管理學院副院長黃明新教授、中山大學戈友會理事長黃春暉及領隊曾銘薦帶領50位選手與隨行團隊勇闖戈壁，在風沙與酷熱交錯的極端環境中，展現堅毅與團結的精神，順利完賽。中山戈20團隊並獲得「奮進獎」、「沙克爾頓獎」及「超越傳承獎」三項殊榮，為中山再添榮耀。

圖說：中山大學EMBA戈20圓滿完賽，展現領導力與團隊合作精神。（圖片來源：中山戈20團隊提供） 中山戈20團隊表示，白日酷熱、夜晚嚴寒，競賽最終日更是在9度低溫下，面臨強風和沙塵暴的襲擊，極端環境考驗著每一位選手的極限與意志。戈壁挑戰賽強調「一起出發、一起到達」的團隊信念，象徵著彼此扶持與共同成長。參賽者在體能與心志的雙重磨練中，展現領導力與團隊合作精神。

中山戈20團隊，中山人以「理想、行動、堅持、超越」為信念，在風沙中昂首前行，讓「台中山 戈20」的旗幟高高飄揚於廣袤戈壁之上。完賽那一刻，汗水與淚水交織成最動人的畫面，象徵著勇氣、智慧與信念的勝利。中山大學戈20的圓滿完賽，不僅是挑戰的終點，更是戈21新旅程的起點。勇者無畏，夢想不滅，中山精神，永續綻放。

