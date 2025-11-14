中山大學EMBA榮登全球百大、蟬聯全台唯一入榜 2026熱烈招生中

圖▲中山大學EMBA榮登全球百大、蟬聯全台唯一入榜。

【記者張嘉誠／綜合報導】

國立中山大學管理學院高階經營管理碩士在職專班（EMBA）再度以卓越的國際競爭力與學術實力榮登全球舞台。2025年榮獲英國《金融時報》（Financial Times）全球EMBA排行榜第64名，蟬連全台唯一入榜的國立大學EMBA。這項榮耀不僅彰顯中山大學在國際高階管理教育中的重要地位，更展現台灣學術界在全球舞台上的堅實實力。

中山管院同時再度通過國際商管學院促進協會（AACSB）認證，連續五度獲得國際肯定，為全台第一所達成此成就的國立大學。AACSB為全球商管教育最具權威的國際認證體系，能連續通過認證的學院，代表其在師資、研究、課程設計與產學連結等面向，均達到全球前5%頂尖水準。秉持「中於所選，超越群山」的精神，中山大學EMBA以「立足台灣、深耕亞太、放眼全球」為願景，結合亞太營運管理組（APEMBA）與中山同濟境外專班（CSEMBA），形成跨越兩岸三地的高階經理人網絡，為企業領袖打造兼具國際視野與在地洞察的學習平台。課程設計融合核心管理理論與實務案例，並導入電子商務、AI人工智慧、ESG永續、低軌衛星、物聯網、元宇宙與數位轉型等新興議題，協助學員在變動的時代中保持競爭力與決策敏銳度。

在國際交流方面，中山管院長期與歐美、亞太地區超過七十所頂尖學府締結姊妹校，包括哈佛、耶魯、西點軍校、德國慕尼黑大學、日本早稻田大學與韓國延世大學等，積極推動跨國移地教學與學術合作。學員透過實地參訪與國際論壇，如「亞太論壇」、「品牌論壇」與「全球大勢論壇」，深入了解全球產業趨勢與經營策略，實踐「走入世界、放眼全球」的教育使命。值得一提的是，中山EMBA長期重視「知識實踐」與「經驗傳承」，學員出版的經營智慧專書如《突破逆境，翻轉人生》、《智富的人生》、《開創的力量》等作品，屢次榮登金石堂暢銷榜首，展現中山人「以學致用」的精神與對社會的影響力。

中山EMBA亦推崇全人教育，強調「做好人、讀好書、練好身、交好友、修好業」的理念，鼓勵學員參與公益與體育挑戰，如橫越戈壁、泳渡日月潭、登玉山與馬拉松等活動，展現堅毅、團結與社會責任。面對全球化競爭與新科技浪潮，中山大學EMBA持續以世界級的教育品質與國際連結能力，致力培養具戰略思維、人文厚度與社會使命感的企業領袖。2026年度招生現正熱烈進行中，誠摯邀請各界菁英攜手加入中山，與世界頂尖學者與業界領袖共同學習，開啟屬於台灣企業家的新國際篇章。

115學年度 EMBA&APEMBA 招生開始報名

報名時間：11月21日（五）中午12點 至 12月16日（二）下午5點止

面試日期：甲組 115年1月24日（六）；乙組 115年1月25日（日）

放榜時間：115年3月10日（二）下午5點

招生說明會場次：

台北｜11/21（五）19:00–21:00｜福華飯店、

台南｜11/21（五）19:00–21:00｜香格里拉飯店、

高雄｜11/22（六）10:00–12:00｜國立中山大學圖資大樓11樓EMBA中心、台北Ⅱ｜11/28（五）19:00–21:00｜台北國際會議中心、報名連結與更多資訊：https://emba.nsysu.edu.tw/

聯絡電話：07-5252000 分機 4503～4505（國立中山大學EMBA辦公室）