中山大學EMBA「公益愛行腳」啟程 徒步900公里傳遞愛

由國立中山大學EMBA發起的「公益愛行腳」徒步環島活動，今年邁入第四屆，7位勇士11月15日啟程出發，將以23天走完約900公里的旅程，預計12月7日返抵高雄，盼能在每一步之間帶動更多善念。這項活動以「用雙腳走路、用行動支持公益」為核心理念，推動「我走路我捐款、我走路你捐款、你走路你捐款」，邀請社會大眾以自己的方式支持公益，將善意化為力量，捐助任一認同的社福團體。

圖說：中山大學EMBA第4屆「公益愛行腳」授旗出發。(圖片來源: 中山大學EMBA提供) 中山大學校長李志鵬、管理學院院長林豪傑、EMBA執行長蔡佳芬等校內師長及運發局長侯尊堯亦到場全力支持，勉勵行腳勇士以安全為第一要務，在每一天的路途中用腳步傳遞善意，用行動擴散希望。

廣告 廣告

行腳成員走到哪裡，就把關懷帶到哪裡，停在哪裡，就把溫暖留在哪裡。活動不經手任何捐款金額，而是希望每一位支持者能將捐款直接捐贈給您所認同的任何一個公益組織，1元不嫌少、1000元不算多，每一份心意都是支持台灣善循環的力量。活動期間歡迎中山大學學長姐、校友與社會大眾陪走任一小段路，將愛融入腳步為行腳勇士注入力量，讓愛與希望遍布台灣，一起留下最溫暖的善行足跡。 第4屆執行隊長羅勝豐表示「人數可以少，信念不能少；腳步可以慢，初心不能慢。只要心在、愛在、信念在，就能讓公益的火種持續燃燒。」創隊長陳鄭彥，以及歷屆隊長陳建志、吳尚謙，也都以行動相挺，將這份以腳步累積的公益精神延續下去，並共同呼籲一個人走得快，但一群人才能走得更遠，有各界學長姐與朋友的陪伴與加油，相信今年「公益愛行腳」將走得更遠、讓更多人看見愛，也讓更多社福團體得到支持。

圖說：中山大學EMBA第4屆「公益愛行腳」受到各界熱烈支持。(圖片來源: 中山大學EMBA提供)

更多品觀點報導

中山大學EMBA戈20 勇闖戈壁圓滿完賽

新壽董座魏寶生：北府府若給地上權補償金 將建議用於公益

