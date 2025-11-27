中山大跨國合作 推AI長壽城市

台灣即將進入超高齡化社會，全球60歲以上人口將於2030年超過14億人，中山大學27日宣布與英國「國家長壽創新研究中心（NICA）」、台灣國際創新長壽社企（TICA）結盟，結合國際跨領域研究能量，參與長壽城市數位工具實作，協助地方政府打造健康長壽城市，把AI技術應用在全齡健康、長壽城市設計等領域。

中山大學校長李志鵬與TICA董事長施振榮共同出席簽約儀式。中山大學強調，這是全新聯盟的起點，TICA預計在2025年底前串聯全台10所大學，成立「長壽智慧開拓者大學聯盟」。

廣告 廣告

李志鵬表示，「我們要的不只是學術研究，而是真正能落地的系統與工具，來改變人們的生活方式。」台灣正走入超高齡社會，學界和產業不能各自為政，要攜手跨界、跨國，甚至跨世代合作，才能面對這波結構性變遷。

施振榮直言，面對高齡社會，「預防勝於治療」，創新不能只靠企業，更需要學界強大人才投入，三方預計將在智慧健康、AI應用與城市設計等領域展開更多實驗與實作，打造一個屬於台灣、連結世界的「智慧長壽社會」。

NICA由英國政府支持，專注高齡AI創新研究，它的姊妹平台Voice®更是一個全球性公民參與網絡，強調從「使用者經驗」出發，參與研究與政策設計。TICA獲得Voice®技術授權後，正導入AI生成應用於台灣，在各地蒐集民眾觀點、產出趨勢報告，幫助政府與企業更懂銀髮族的真實需求。