中山女大生回宿舍「12眼睛窗外猛盯」 獼猴一家6口坐窗外欣賞…網笑翻「動物園看人」

中山大學女學生在宿舍拍下，窗外12雙眼睛的驚人畫面。翻攝IG/cinya.lin.7【Cinya的私房烘焙課授權】



位在高雄市壽山的國立中山大學，由於校舍鄰近壽山，校園、宿舍常遭獼猴闖入，師生們也不堪其擾。日前一名中山大學女大生，上課後返回宿舍，打開房門後，竟然有12隻眼睛從窗外盯著房內看，仔細一瞧才發現6隻獼猴整齊地「排排站」，女大生發現窗外的不速之客應該是獼猴一家6口，正在享受天倫之樂，po上網後網友也驚呼連連。

一名網友「Cinya的私房烘焙課」日前在IG上分享一段影片，原來是網友女兒就讀中山大學，日前下課返回宿舍時，迎接女兒的並非室友，而是在窗外「排排站」的6隻獼猴，女大生立即拿出手機拍下這驚喜的不速之客。

「Cinya的私房烘焙課」從影片中發現，猴媽媽正忙著餵奶，最右邊那隻小猴子更是表情包本人，看著房間裡的學生看得目瞪口呆，好似跟他媽媽說：「媽！快看！裡面關著一隻大學生耶！牠都不動一直盯著發光的板子看，黑眼圈好重，看起來好可憐喔... 嚇死寶寶了！」

「Cinya的私房烘焙課」也問大家，「如果你回宿舍看到窗外這樣，你會先拍照還是先鎖門？」

網友看到影片後也留言，這根本是「夜間動物園看人」、「我們只是晚一點回學校，怎麼把宿舍關了」、「牠們應該知道，香蕉漲價了」、「牠們一定是來吃宵夜的，還全家一起來。」「猴媽：今天帶猴仔來逛動物園看看兩腳獸！」不過，也有人認為，這種畫面相當恐怖，若是沒有留意的話，恐怕會被嚇破膽。

