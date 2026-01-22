中山女高結業式「線上按讚」簽到 學生嗨：躺被窩繼續睡

全國高中職以下學校20日舉行114學年度第一學期結業式，北市中山女高以線上直播方式舉行，學生只要在直播「按讚」簽到即可，不用到學校，大票學生全讚翻，「我直接躺在被窩裡按讚，按完倒頭就睡」；還有人笑說，甚至不用起床，請家人幫忙按讚也可以。

中山女高日前在官網發布公告，這學期休業式以線上直播方式進行，並附上YouTube的直播連結，於20日上午9點首播，全體學生只要在直播中「按讚」就完成點名，不用特地跑到學校。

一名中山女高學生在Threads貼出公告，並發文表示，「中山女高休業式直接線上直播，按讚簽到，只能說你各位還是太菜了，不愧是我大中山。」

一票學生留言表示，「我直接躺在被窩裡按讚，按完倒頭就睡」、「太爽了」、「中山又贏」、「點名方式按讚，全國最屌」、「超讚，這個不讚不行」、「而且還不限定要用學校帳號按，如果女兒還在補眠的，媽媽可以幫忙按讚。」

日前有松山高中學生在Threads發文表示，結業式當天飄雨，校長致詞時陪學生們淋雨，而且早上8點半就結束了，學生早早就能回家，直呼「贏過99％基北區高中職，真有你的松山高中。」沒想到中山女高休業式更狂，連人都不用到學校，網友讚嘆「我本來以為是松山贏了，你大中山全勝。」

