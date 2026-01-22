中山女高結業式「線上直播」按讚簽到 學生嗨：被窩裡按讚

台北市中山女高在114學年度第1學期結業式採用創新方式進行，透過YouTube線上直播讓學生遠端參與，只需在影片上按讚即可完成點名，無須特地前往學校，網友直呼「中山又贏」。

中山女高公告，休業式採線上直播舉行，點名方式為按讚。（圖／翻攝自中山女高官網）

中山女高在官網公告，20日上午9點的休業式改以線上直播方式舉行，並提供YouTube直播連結，全體學生只要在直播中按讚就算完成點名。有學生在Threads發文表示「中山女高休業式直接線上直播，按讚簽到，只能說你各位還是太菜了，不愧是我大中山。」

休業式採線上直播舉行。（圖／翻攝自 中山女高生輔組YT ）

學生們對這項措施反應熱烈，留言區湧入大量討論。有學生分享「我直接躺在被窩裡按讚，按完倒頭就睡」、「太爽了」、「中山又贏」,、「點名方式按讚，全國最屌」、「超讚，這個不讚不行」、「讚人性」。更有網友指出，由於按讚不限定使用學校帳號，因此「要是女兒還在補眠的，就媽媽幫他按讚」也可以完成簽到。另有學生表示，「其實沒參加也不會怎樣，我今天睡到中午」。

此前松山高中學生曾在Threads發文，提到該校結業式當天飄雨，校長致詞時陪學生們淋雨，且早上8點半就結束，學生能早早回家，直呼「贏過99%基北區高中職，真有你的松山高中。」不過中山女高的線上結業式推出後，有網友留言比較「我本來以為是松山贏了，你大中山全勝。」

