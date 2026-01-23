中山工商僑生祭祖迎春聯歡會 舊振南贈綠豆椪傳團圓心

中山工商舉辦僑生祭祖暨迎春聯歡會。（記者吳門鍵攝）

記者吳門鍵／高雄報導

春節將屆，中山工商為讓僑生在異鄉也能感受到濃濃年味及家的溫暖，二十三日舉辦「僑生祭祖暨迎春聯歡會」，邀請在校各國僑生一起與建教合作科大與產業界代表祭祖致敬，展現中華文化「慎終追遠、不忘本」的精神，也象徵中山工商對僑生文化傳承與心靈關懷的重視。

李昱平校長表示，目前全校僑生約一千二百六十人，因輪調式在校僑生約六百三十人，主要來自印尼、越南、馬來西亞、緬甸、泰國、柬埔寨、菲律賓等多國，因人數眾多分兩天在六和敬四樓舉辦祭祖聯歡會，合作科大有龍華科大、正修科大、輔英科大、明新科大、萬能科大、嘉南藥理大學及黎明技術學院等代表出席，並有華東科技、華泰電子等企業代表到場共襄盛舉，展現產學攜手照顧僑生的用心。

李昱平指出，每逢佳節倍思親，各國僑生獨自在台求學，更能體會思鄉之苦，學校希望透過祭祖與團圓聯歡餐敘，扮演「家」的角色，陪伴僑生在異地找到歸屬感，讓僑生知道中山就是他們第二個家。

廖家新副校長指出，舊振南的綠豆椪以綿密細緻的純綠豆沙聞名，百年來堅持手工製作、不添加防腐劑，今年聯歡會特別致贈一千二百顆與全體僑生分享，以實際行動支持教育、善盡企業社會責任。圓潤小巧的綠豆椪象徵「圓滿」與「祝福」，也承載著台灣社會對僑生的溫情與善意，讓異地求學的年輕學子也能在佳節前夕感受到滿滿的人情味。

活動在莊嚴肅穆的祭祖儀式中揭開序幕，多位僑生分享在台學習與實習的心路歷程。

緬甸籍一年級生范明發表示，因家人喜愛做點心而選擇就讀烘焙食品科，能在舊振南實習讓他感到十分榮幸，目前負責烤焙區作業，在前輩耐心指導與公司教育訓練下逐漸上手，已設定未來回國將開設麵包店自行創業。

同樣在舊振南實習、來自印尼的李婷婷則分享，她從包裝作業做起，逐步學習流程，如今獲得主管肯定轉至訂單部門，拓展更多實務經驗。

聯歡餐會中，電子、資訊、烘焙食品、汽車、商業經營等科僑生輪番上台，帶來吉他彈唱、熱舞等精彩演出。壓軸由商業經營科三年3班呈現七分鐘組曲《你好我好新年好・中山同心迎新春》，融合越南、泰緬與印尼舞曲，感動全場。最終全體齊聲高喊「新年快樂、HAPPY NEW YEAR」，不少僑生紅了眼眶，互道祝福，來年會更好。