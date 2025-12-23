中山工商勇奪遠哲科學趣味競賽六連霸

中山工商勇奪遠哲科學趣味競賽一金二銀佳績。（記者吳門鍵攝）

記者吳門鍵／高雄報導

中山工商參加二0二五年第三十一屆遠哲科學趣味競賽總錦標賽，展現深厚科學實力與團隊默契，在全國決賽六十支菁英隊伍中一舉勇奪一金、二銀，不僅完成六連霸壯舉，更寫下累積十一面金牌的輝煌紀錄。

李昱平校長對學生表現與老師的輔導功力表達高度肯定，他認為遠哲競賽不只比成績，更重要的是培養創新思維、解決問題的能力，勉勵學生勇於挑戰未知，將課堂所學化為實作能量，學校也將持續支持科學教育與跨域學習，陪伴學生在探索與創新中走得更遠。

李昱平表示，遠哲科學趣味競賽經四區初賽後選出六十支隊伍晉級，中山工商能擊敗勁旅脫穎而出，實屬不易。該校自第十九屆起即屢創佳績，第十九至二十三屆締造首度五連霸；第二十六屆至第三十屆再度完成第二次五連霸，今年第三十一屆再創高峰完成六連霸，成績耀眼。

李昱平指出，一金是由「阿拉花瓜隊」奪下，成員包括電子二甲林政頡、資訊二甲蘇韋建晧及洪于凱；二銀則由「烏龜撞牆去」隊（普高二甲王宜家、吳苡安、劉宗辰）與「我是炫彩大蟑螂」隊（機電二甲傅永賢、林羣蓉、林羣尉）獲得。其中林羣蓉、林羣尉為龍鳳胎，指導老師王冠智亦榮獲宏碁卓越獎，學校同時獲頒科普獎，肯定長期深耕科學教育的成果。

指導老師王冠智表示，備賽過程中儘量由學生自行思考、尋找答案，並詳細記錄各隊練習數據，促進良性競爭與彼此成長。在「快轉旋風—線圈轉子」項目中，中山工商以一萬二千分的驚人成績，遠超第二名的兩千分，在僅四十公分軌道上，線圈轉子一秒內完成通過，成為全場熱議焦點。

王冠智透露，該校轉子輪軸設計與他校截然不同，對製作精準度與軌道設計要求極高，學生反覆練習，用掉整捆漆包線，才成就穩定表現，金獎絕非僥倖。

金獎學生林政頡分享過程，他表示自己從小就喜歡動手實作，也是校內棒球隊成員，在導師鼓勵下投入遠哲競賽，南區初賽僅獲第三名曾一度低潮，所幸在老師開導與團隊互相扶持下重拾信心。他將電子專業融入電磁理論，帶領團隊熬夜苦練，在「快轉旋風」關卡中，線圈損壞了好幾個，幸好組員反應迅速，互相支援，最終不負眾望奪得金獎。

銀獎學生王宜家說，受到曾參賽的姊姊鼓勵才投入競賽，過程中學會放下自尊、虛心聽取建議，奪得銀牌讓他很開心。傅永賢同學也感謝老師鼓勵與隊友支持下，從缺乏自信到站上全國舞台，體會團隊合作的力量。