中山工商原民客語表現亮眼 師生全國語文賽奪4項殊榮

中山工商師生參加一一四年全國語文競賽，在原住民語及客語表現傑出，共勇奪二項特優、一項優等及一項甲等的亮眼成績。李昱平校長表示，就讀美容科建教班二年級的謝嘉萍、翁閔旭，均畢業於那瑪夏國中，兩人在卡那卡那富語以朗讀及情境式演說項目雙雙獲得特優殊榮，充分展現學校在原住民族語與客語領域的深厚底蘊。

今年全國語文競賽日前在臺中市盛大舉行，由教育部主辦，文化部、原住民族委員會及客家委員會協辦，來自全國各地語文好手齊聚一堂，競爭激烈。

美二2班的謝嘉萍參加高中學生組「臺灣原住民族語／卡那卡那富語朗讀」項目，以沉穩語調與細膩情感帶出臺灣少數語別的文化深度，獲得裁判青睞。

謝嘉萍表示，從小聽著阿嬤哼唱傳統歌謠長大，從旋律中感受到文化力量。國小在老師勸說下參加語文競賽，當時對族語並未有太深的自覺，隨著年紀增長、參與部落聚會的機會增多，逐漸理解原住民文化的意義，同時親眼看見部落面臨人口外移與文化流失問題，因而萌發強烈的使命感，希望為文化延續盡一份心力。

謝嘉萍如今已取得族語中高級認證，未來將挑戰高級檢定；畢業後將投身空軍志願役，但她強調不會與部落連結中斷，盼未來返鄉成為族語教師，將文化持續傳承下去。

同班的翁閔旭也奪下高中學生組「臺灣原住民族語／卡那卡那富語情境式演說」特優。翁閔旭原本有機會就讀明星學校，但基於經濟與未來志向考量，選擇進入中山工商美容科建教班。

「能以專長服務族人，就是我最大的夢想。」翁閔旭笑談自己學族語的契機竟是「因為阿嬤用不同語言罵我，為了聽得懂只好努力學」。目前已取得族語中高級認證的他，未來希望繼續升學並回到那瑪夏部落開設美髮美容工作室，同時擔任族語教師，以技能與語言雙線回饋族人。

課務組長涂汐如則勇奪教師組「臺灣客語朗讀」優等。她回憶自己在民國九十九年首次參加全國賽因準備不足留下遺憾，相隔十多年因教授部定本土語-客語課程，再度燃起使命感，她感謝客語培訓教師群一路協助，並期望將自身參賽經驗轉化為培育學生的能量。

獲得高中學生組「臺灣原住民族語／排灣族語情境式演說」甲等的田采薇，就讀美顏二智班，來自排灣族頭目家族，她自國小開始學習族語，深受文化影響，這次參賽由排灣族指導老師李芹陪伴訓練一個半月，她希望未來能回到三地門部落貢獻所學，讓排灣傳統文化被更多人看見。