中山工商國中部陳意 高爾夫球賽再奪銀牌 穩健表現成矚目新星

▲穩定度驚艷全場！中山工商國中部陳意再奪銀牌 前途看俏。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市中山工商國中部高爾夫女將陳意繼勇奪「2025法國巴黎銀行財富管理TLPGA傳承賽」業餘女子組銀牌後，近日又拿下「TPGA專教盃暨青少年傳承賽豐原站比賽」銀牌佳績。國中部陳育蒼主任表示，陳意小小年紀就有如此優異表現，前途不可限量。

李昱平校長指出，陳意是在今年九月參加桃園大溪高爾夫俱樂部舉行的「TPGA專教盃暨青少年傳承賽豐原站比賽」摘得銀牌後，十二月四日又在「TPGA專教盃暨青少年傳承賽豐原站比賽」以九十七桿奪得銀牌，表現穩定、實力深厚，已成為國內高球界矚目新星。

國中部主任陳育蒼說，陳意現就讀國中部七年二班，自幼就活潑好動，母親為了讓她提升專注力，九歲即開始接觸高爾夫球，她一口答應並展開長年辛苦的訓練與比賽歷程。

陳育蒼表示，陳意接觸高爾夫球後即展現天份與毅力，從地方賽事到全國級大賽，她始終以穩健步伐累積經驗，愈挫愈勇，今年更在兩大賽事中連拿兩面銀牌，展現驚人的成長速度，儘管取得佳績，陳意仍保持謙遜態度，坦言豐原比賽因不熟悉場地，表現仍有努力空間。

陳意談到日常訓練，坦言自己幾乎沒有什麼玩樂時間，尤其升上國中後課業變重，她必須更有效率地安排生活節奏，而她總是先完成學校課業，週末再全心投入練習，少數空檔才會接觸音樂難得放鬆。

陳意很喜歡中山工商的學習環境，各項課程中她最喜歡體育課，能到戶外活動、舒展身心，與她活潑的個性十分契合，而她與同儕相處融洽，同學對高爾夫球充滿好奇，常向她詢問相關問題，她也總是大方分享。

陳意表示，長期訓練讓她體能大幅進步、耐力提升，對各項事物也變得更積極主動，高爾夫不只讓她找到舞台，更讓她學會自律與堅持，未來她期望能成為一名高爾夫球教練，將這項好運動帶給更多人。

中山工商民國111年成立國中部，以小班制教學為核心特色，重視師生間的緊密互動與素養導向的多元課程規劃，老師是指導者也是陪伴者，會主動關懷學生學習進度，並提供客製化的學習支援，協助每位孩子逐步建立自信並發掘潛能。

中山工商為協助家長與新生更深入了解國中部特色，將於明年一月十八日上午九時舉辦「一一五學年度國中部家長說明會」，介紹課程設計、師資團隊與學生未來發展機會，歡迎家長踴躍參與，深入瞭解課程設計、師資陣容。（圖╱中山工商提供）