中山工商家電隊奪聯電綠獎首獎 走入偏鄉修電器守護環境

中山工商榮獲第十屆聯電綠獎青年行動組首獎。（記者吳門鍵攝）

記者吳門鍵／高雄報導

第十屆聯電綠獎今年全台有上百件青年團隊作品參賽，中山工商家電服務隊以「家用電器復活記」勇奪青年行動組首獎。李昱平校長表示，用實際行動守護地球，人人有責，「雖然我們渺小，但我們用心」。

聯電綠獎自二0一四年創辦以來，旨在鼓勵青年採取實際行動關懷地球環境議題，今年競賽主題聚焦「氣候應變」、「生態保育」與「資源循環」三大面向，中山工商大有斬獲，二十六日在新竹喜來登大飯店接受公開表揚，首獎獲五萬元獎金及獎座。

廣告 廣告

李昱平說，電機與電子群家電服務隊成立近十年，主要以「修復再生」為核心理念，團隊走遍屏東里港、小琉球、潮州及高雄偏鄉地區，提供免費小型家電維修服務，迄今累積逾四千七百六十件，成功修復逾四千餘件，讓許多閒置壞電器重獲新生，減少電子垃圾，實踐「愛物惜物」與「循環再利用」的環保精神。

李昱平指出，榮獲首獎的是楊政勳老師指導由石竣昇、吳柏穎、許如倚組成的「家用電器復活記」，並由電機與電子群吳明璋主任擔任推動指導。現任社長許如倚是社團創立以來第一位女社長。

楊政勳老師指出，小家電維修看似微不足道，卻能讓學生在實作中驗證專業能力，也能傳遞愛與責任，得獎不是目的，但卻是對師生長期努力的肯定。

石竣昇雖已畢業仍特別回母校協助學弟妹備賽。他回憶說，自己國中起就熱愛動手拆修電器，高中三年參與很多維修活動，尤其在疫情期間親手組裝五台二手電腦，捐給偏鄉弱勢學生使用。「每當看到壞掉的東西重新啟動，就像賦予它第二次生命般的喜悅。」

現任社長許如倚指出，很多送修的小家電對主人來說都有特別的回憶，每當看到物品修好時對方露出滿意的笑容，讓她深深感受到這份工作的意義，不僅提升自己技術，更體悟人與物間的情感連結，未來會持續率維修團隊深入更多偏鄉社區，用實際行動守護地球。