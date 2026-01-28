中山工商稱霸專業英日文(ESP)詞彙與聽寫說能力賽

中山工商勇奪「專業英日文（ESP）詞彙與聽寫說能力全國總決賽」七冠、六亞、三季軍與金腦獎。（記者吳門鍵攝）

記者吳門鍵／高雄報導

中山工商參加第十四屆「專業英日文（ESP）詞彙與聽寫說能力全國總決賽」，十九位選手勇奪七冠軍、六亞軍、三季軍與金腦獎，其中八位還獲得滿分，不僅稱霸賽場也再次寫下校史新高。

李昱平校長表示，今年賽事由國立臺灣師範大學、國立臺灣科學教育館及新北市政府教育局共同主辦，此次學校參賽項目涵蓋觀光、餐飲、商業與管理、電機與電子、機械工業、汽車工業、數位多媒體設計、教育、美容彩妝及日文等十大專業領域，充分考驗學生將外語能力實際應用於專業情境中的實力。

李昱平指出，該校長期深耕「職場專業英文」與日文培訓，中山團隊不負眾望，將教學成果在賽事中全面綻放，展現技職學生在專業外語領域的深厚實力與高度競爭力。

國際教育處張佳琪主任說，在競爭最激烈的觀光類，該校學生一舉囊括全國前三名，技驚全場。榮獲全國冠軍的觀光二甲李嫚甯表示，自己過去英文基礎並不理想，也曾陷入自我懷疑，但在指導老師江若嵐、劉季華不斷鼓勵下，她選擇咬牙堅持。

李嫚甯說，在假日她跟單字對戰苦熬，看到獎狀的那一刻，所有眼淚與汗水都值得了，而這面冠軍獎狀是送給自己最好的成長證明。

「只要看見進步，就會更有動力」應日三甲蔡沛澐以穩健實力摘下日文類全國第一。她從區域賽打到全國賽，題目難度大幅提升，還需重新適應打字測驗，但她憑藉高度自律與強大的心理素質，證明實力來自百分之百的投入。

「數位多媒體設計類」是中山工商首次派員參賽。媒體二甲洪維透露，全國賽新增打字測驗一度讓團隊受挫，但在賽前一週大伙全力衝刺下，成功逆轉情勢，包辦前三名。洪維坦言，這次經驗讓他學會在壓力中保持平常心，也更肯定自己的潛能。

值得一提的是，兩位來自印尼的僑生，餐飲類蘇明光與商業與管理類潘利安亦成為全場焦點。潘利安初來台時華語僅A1程度，卻在師長陪伴下提升至C1等級，並在高手雲集的商管類中勇奪冠軍。

潘利安表示，自己曾因理解困難而備感壓力，但他始終相信「努力不會背叛自己」。蘇明光身為餐飲科唯一代表，默默承受孤軍奮戰的壓力，在圖書館與專業詞彙長時間對話，最終以冠軍盃為自己的成年禮寫下最亮眼的一頁。

美容彩妝類胡廷愷則以近乎苛求的自我要求奪冠，他將職人精神延伸至專業英文訓練，即便一題失誤也推倒重來，並在關鍵時刻鼓舞隊友，展現領袖風範。他感謝指導老師吳芸慈的引導，讓他在競賽中重新認識自己的價值。

在電機與電子類奪冠的袁仁竑形容，這是一場與自我恐懼的長期對抗，面對易混淆的專業術語，他選擇用時間與毅力對抗挫敗，在師長的鼓勵下走到終點。他說「不是不想放鬆，而是不敢停，因為我不想讓努力被辜負。」