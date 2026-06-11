中山工商與二林農會產學合作 日本蕎麥麵名人來台傳藝

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高雄中山工商邀請日本手打蕎麥麵達人到校示範蕎麥麵製作。（圖：溫蘭魁攝）

「蕎麥」是彰化縣二林鎮重要的農作物之一，高雄中山工商與二林鎮農會產學合作，10名餐飲科老師接受專業培訓，學習手作蕎麥麵，並邀請日本手打蕎麥麵名人「大內卓」來台，向餐飲科老師與學生親自示範手打蕎麥麵技藝與職人精神。（溫蘭魁報導）

不少人到日本旅遊喜歡吃拉麵或烏龍麵，也有人對蕎麥麵情有獨鍾，中山工商董事長陳國清說，日本人在除夕夜和重要節慶都有吃蕎麥麵的傳統，象徵長壽、吉祥與福氣。

除了拉麵和烏龍麵，清爽的蕎麥冷麵也深受許多消費者喜愛。（圖：溫蘭魁攝）

中商工商今年二月跟彰化二林斗苑休閒農業區發展協會簽署產學合作，10名餐飲科老師前往二林蕎麥教室接受10堂專業培訓課程，學習蕎麥產業知識與日本手打蕎麥麵技術，預計今年底參加段位認證之後，發展特色課程。

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擁有六段資格、被譽為「日本手打蕎麥麵制霸名人」的大內卓示範蕎麥麵製作過程。（圖：溫蘭魁攝）

校方11日並邀請擁有六段資格、被譽為「日本手打蕎麥麵制霸名人」的大內卓和多名職人親自向餐飲科師生示範手打蕎麥麵技藝，從揉麵、擀麵到切麵完整的工序，都讓師生讚嘆，校長李昱平說：「我們也正好要發展一些餐飲科的特色課程，日本的蕎麥麵很符合我們課程的需求，所以我們的老師聽到這個訊息之後就自願去做學習。」

大內卓指出，日本料理在2013年被聯合國教科文組織列入非物質文化遺產，蕎麥麵是唯一冠上「日本」兩個字的代表性料理，希望透過這次的交流，讓更多台灣人認識日本的蕎麥文化。

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