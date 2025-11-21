中山工商與比利時COOVI中學交流落幕 舉辦成果發表會
記者吳門鍵／高雄報導
高雄市中山工商與比利時 COOVI 中學進行兩週的國際教育交流課程，二十一日劃下完美句點，離臺行前校方舉辦成果發表暨感恩歡送餐會，COOVI 學生發表手作台式經典料理與甜點；校方端出道地中式料理與異國風味餐點宴客，展現餐飲科師生的專業與誠意，離情中帶著濃濃的不捨。
中山工商十四日與比利時布魯塞爾COOVI中學簽訂合作備忘錄MOU，雙方締結教育夥伴關係，十位師生來臺進行教育交流課程，二十一日上午校方在若水五樓餐服教室，舉辦「比利時 COOVI 中學學習成果發表暨感恩歡送餐會」，陳國清董事長偕李昱平校長、毛阿敏主任、張佳琪主任等出席歡送。
比利時的師生在實作過程中發現中式菜刀非常實用，於校方安排下，前往鳳山打鐵街的專門店，選購了二十六把菜刀與料理刀。COOVI 中學的師生如獲至寶，將刀具帶回比利時作為自用與禮贈之用，既具實用價值，又顯得格外特別。
李昱平校長致詞時感謝 COOVI 師生在這兩週的交流，讓雙方獲益匪淺，同時肯定雙方師生在課堂、廚房與文化交流中的熱忱與努力，期盼這次合作能成為臺比雙方餐飲教育的新起點，未來能共同創造新的國際教育標竿。
李昱平特別感謝駐歐盟兼駐比利時代表處擔任教育參事兼教育組李彥儀組長促成兩校情誼，以及與薛伯輝基金會合作、贊助客家文化體驗，讓COOVI 師生至美濃體驗油紙傘彩繪及廣興國小共同合作藍染等。
COOVI 中學師長 Olivier Dumoulin 致詞，並介紹師生特別製作有濃郁風味及獨特口感的比利時鬆餅。隨後COOVI 學生分四組發表學習成果，包括麵線糊、蔥油餅、鮮蝦餃、酸辣湯、芋粿巧、土魠魚羹，以及珍珠奶茶與鳳梨酥等台灣經典味道。
中山工商餐飲科師生特地精心烹調道地中式料理與異國風味餐點，包括 XO 醬炒蝦仁鮮魷、檸檬風味蒸鱸魚、宮保高麗菜、什錦時蔬義大利麵、蔬菜巧達清湯及多樣烘焙點心等，展現專業手藝及誠意，賓客品嚐後均讚不絕口。
比利時學生代表 Mattea 分享交流感言時表示，首次到亞洲參訪心情感到特別興奮，臺灣的料理技巧與風味與家鄉截然不同，他最喜歡蔥油餅，因為口感像披薩但更具層次。兩週期間參與美濃藍染、彩繪油紙傘及多項地方文化體驗，讓他看見臺灣生活的細緻與美好。
中山工商餐三甲學伴曾伊汎（阿美族）特別盛裝穿著族服，以流利英文分享心得，她指出，因熱愛烘焙平時即靠 App 與影片自學英文，這次能運用語言能力與專業技能協助比利時學生學習製作台灣糕點，對她而言是莫大的成長，這次經驗讓她更確信自己的國際夢，她將於明年三月赴比利時交流，期待學習更多歐式麵包技術。
「語言不必完美，真心就足夠。」應用英語科二年級李沅蔚以接待家庭代表發表「同居」兩週的心得。他說，第一天就因睡過頭而遲到，也遇到颱風天陪著採買食材一起煮飯，再到挑戰臭臭鍋、漫步台南孔廟，雖僅是日常互動卻讓他更深刻理解文化交流的意義，他感謝比利時同學，並豪氣的說：「在高雄，你們永遠都有朋友。」
