中山工商語文大放異彩 勇奪 2 特優1優等1甲等全國發光

▲獲獎師生與校長合影（左起涂汐如組長、翁閔旭、田采薇、謝嘉萍同學及李昱平校長）。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】中山工商在 114 年全國語文競賽中再創佳績，共奪下 2 項特優、1 項優等及 1 項甲等，在原住民語與客語兩大領域展現強勁實力。校長李昱平表示，學校長期深耕多元文化與本土語教育，此次成果不僅是學生努力的肯定，更是師生共同推廣語言文化的最佳成果。

▲獲獎同學左起田采薇(甲等)、翁閔旭及謝佳萍同學(優等)。

今年全國語文競賽於台中盛大登場，由教育部主辦、文化部、原民會與客委會協辦，吸引全國語文好手齊聚競技，中山工商在競爭激烈的賽事中脫穎而出。其中，來自那瑪夏的謝嘉萍、翁閔旭包辦 卡那卡那富語朗讀 與 情境式演說 兩項特優，成為本屆亮點。

謝嘉萍就讀美容科建教班，自幼聽著阿嬤哼唱傳統歌謠長大，從旋律中感受文化力量。她回憶，國小初次參加語文競賽時對族語沒有深刻自覺，但隨著長大、返鄉參與部落聚會愈發頻繁，她逐漸看見族群文化流失、人口外移等問題，也因此萌生使命感。她已取得族語中高級認證，未來將挑戰高級檢定，畢業後投入空軍志願役，但強調與部落連結不會中斷，希望將來返鄉成為族語教師，為文化延續盡一份力量。

同班的翁閔旭同樣以卡那卡那富語情境式演說拿下特優。他笑稱自己學族語的契機竟是「因為阿嬤用不同語言罵我，不學就聽不懂」，在笑談中透露他與語言之間深刻且真誠的情感。原本有機會就讀明星高中，但他基於經濟與志向考量選擇就讀中山工商美容科建教班。目前已持有族語中高級認證，他希望將來回到那瑪夏部落開設美髮美容工作室，同時兼任族語教師，以技能與語言雙線回饋族人，「能用我的專長服務族人，就是最大夢想。」

▲涂汐如組長獲得「臺灣客語朗讀」優等

除了兩名學生的優異表現，教師組也傳來好消息。課務組長涂汐如勇奪 教師組客語朗讀優等。她回憶，十多年前首次參加全國賽因準備不足留下遺憾，如今因教授部定本土語課程，再度燃起使命感，在客語培訓教師群支持下，終於以穩健表現拿下佳績。她希望將自身的參賽經驗轉化為教學能量，帶領更多學生在語言領域發光。

此外，美顏二智班的田采薇以深厚文化底蘊獲得 排灣族語情境式演說甲等。來自排灣族頭目家族的她，自小接受家族文化薰陶，此次由指導老師李芹密集陪伴訓練一個半月，在競賽中展現自信與語言魅力。她期盼未來返鄉至三地門部落貢獻所學，讓排灣文化被更多人看見。

中山工商此次於全國語文競賽的亮眼表現，不僅展現語言能力，更彰顯青年對族群文化的自信與認同。校方表示，將持續推動本土語課程與文化教育，培養更多具語言力與文化力的未來人才。（圖╱中山工商提供）