中山工商鼓勵學生勇敢追夢 辦理「青春翱翔-海外圓夢的國際洗禮」分享會

▲「勇敢的人先享受世界」中山工商7學子海外圓夢，400師生熱烈對話激盪未來。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】中山工商鼓勵青年學子拓展國際視野，勇敢追尋人生方向，這學期共有七位學生成功申請或獲得海外學習與實習機會，校方七日舉辦「青春翱翔－海外圓夢的國際洗禮」成果分享會，約四百名學生與七位學子「對話」。李昱平校長期盼同學不應妄自菲薄，有為者亦若是，「只要願意踏出那一步，下一個圓夢者就是自己」。

成果分享會由國際教育處主辦，七日上午於六和敬四樓禮堂登場，約四百名學生報名參加，現場座無虛席。分享會以類談話性節目的對話形式進行，如同校園版「康熙來了」，由七位學生親自走上舞台，分享自己踏上海外圓夢旅程的初衷、收穫與挑戰，每一個故事都不同，但卻都能引發在場學生高度共鳴。

李昱平校長表示，青年百億海外圓夢基金計畫主要引領青年多元創意行動，讓臺灣青年在國際舞臺上展現創造力、活力與韌性，該校有四位學生申請到義大利、韓國、美國見習圓夢，另有三位同學透過外部資源管道至美國休士頓、捷克布拉格見習與實習，這次分享會的目的就是希望給其他同學借鏡，不僅精進專業技能，也培養跨文化溝通力。

李昱平指出，青年百億計畫幫同學搭起舞台，校方未來將持續推動國際教育與海外交流，陪伴更多青年勇敢走向世界舞台，期盼同學勇敢踏出那一步，讓夢想真正起飛。

國際教育組李翊正組長負責籌辦分享會，他指出，學生出國學習，絕非是一場旅遊，而是一場「靈魂的重組」，有同學在義大利的慢生活裡找到自信，有人在韓國的高壓訓練下學會發光，也有人在好萊塢的黑夜裡看見專業的重量，還有人在捷克博物館導覽大師真跡、與藝術對話。

餐飲三甲劉姵圻前往義大利佛羅倫斯見習，她分享自己從「把菜煮熟」進化到理解料理背後的文化與情感，印象最深刻的是跟隨當地獵人進行松露狩獵，親眼見證食材從土地中誕生的瞬間，也在高級餐廳實習中體驗嚴謹節奏帶來的高壓挑戰，她鼓勵學弟妹不要怕，做就對了，做了絕對有所得。

媒體三甲班吳宥臻與呂欣妮雙雙前往韓國，投入K-POP舞蹈與聲樂的密集訓練。吳宥臻分享站在KBS《音樂銀行》錄影現場，近距離感受偶像舞台專業氣場的震撼；呂欣妮則從害羞不敢直視鏡子，蛻變到站上群山藝術節正式舞台，成功突破自我心魔，建立自信。兩位女同學一致認為，高強度訓練雖然辛苦，卻讓夢想更加具體可及。

媒體三甲李啓源前往美國洛杉磯學習影像後製實務。他分享與剪輯師通宵協作，在DaVinci軟體中將零散素材轉化為完整作品的過程，讓他深刻體會影視產業的專業倫理與團隊分工。他以「勇敢的人先享受世界」勉勵學弟妹，鼓勵大家不要害 怕踏出第一步。

曾獲廣達「游於藝」首獎的普通科孫慈憶前往捷克進行藝術實境探訪，在慕夏博物館面對大師真跡導覽，讓她感覺彷彿與藝術對話。另，商營科林姿㚬與游巧薇則透過中信金融管理學院海外見習計畫，前往美國休士頓學習跨國金融實務，親眼見證全英文商務決策與跨國團隊運作，視野大開。（圖╱中山工商提供）