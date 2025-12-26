中山悼念牆驚見「恐嚇紙條」 警調監視器採指紋追嫌

台北市 / 綜合報導

隨機攻擊案後，中山南西誠品外悼念牆，貼滿民眾寫給罹難者的祝福，不過昨(25)日晚間出現一張「恐嚇紙條」，警方調閱監視器影像追人，不過誠品前面人來人往，紙條又貼得密密麻麻，需要慢慢縮小時間範圍比對，同時也將紙條上的指紋送驗，雙管齊下追人。不過不只如此，誠品的電子信箱，也收到兩封恐嚇信，由於字眼和紙條雷同，警方研判是同一人所為。

便條紙寫上祝福，貼在南西誠品前柱子，悼念隨機攻擊案罹難者，不過耶誕夜晚上，卻赫見一張恐嚇紙條，用英文寫下恐嚇字眼，揚言要對大眾不利，民眾發現後馬上交給警方，著手追查幕後嫌犯。

發現紙條民眾(12/25)說：「我們的朋友看到的時候，牆上有人貼了這個東西，看起來滿可怕的。」商圈人潮來來往往，不少民眾特意停留寫紙條，而誠品前共有2支監視器，成了關鍵找人線索。

記者蔡銍湣說：「警方重點調閱誠品外的兩支監視器，不過這個紙條牆貼得密密麻麻，在畫面中看起來就像這樣，要比對恐嚇訊息是誰寫的，彷彿大海撈針。」

監視器畫面，需要慢慢縮小時間範圍，土法煉鋼比對，暫時卡關沒突破另一方面，也採集紙條上指紋，雙管齊下追凶。

民眾說：「有想說會不會是想要蹭熱度，然後就是藉機也一起搗亂。」不過不只恐嚇紙條，誠品南西店電子信箱，也收到兩封恐嚇信，字眼和紙條上類似，懷疑是同一人所為，將調閱IP位置，並透過Google信箱追查登記資料。

民眾說：「就模仿犯吧，一定還是會有一些人，他心中的一些憤怒，不安什麼之類的，他一直沒有宣洩出去，所以才會有這樣的一個行為。」

攻擊事件後不少恐嚇訊息，宣稱要當模仿犯，警政署成立專案查緝，截至25日中午發現94件，抓到12名嫌犯4人被羈押，敏感時刻就怕再有萬一，檢警加強執法腳步不停歇。

