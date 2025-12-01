中山橋藏危機 市府持續維護待整體評估

中山橋橋墩多處出現破損、石塊剝落、鋼筋外露等狀況。（記者李瓊慧攝）

基隆市中山陸橋重建啟用至今已近五十年，其前身為日治時期興建的高砂橋，長年作為連接基隆火車站前後站的重要通道，不僅承載交通功能，也具有歷史意義。鄰近的人行陸橋更因女星舒淇在此拍攝電影取景畫面而聞名，被地方稱作舒淇橋。

然而，這兩座橫跨市中心的重要橋樑，現在面臨老化與安全疑慮。當地議員郭美秀說，中山橋與人行陸橋橋墩多處出現破損、石塊剝落、鋼筋外露等狀況，雖市府多年來持續修補，但「修了又裂」已成常態，外觀雖看似整潔，但實際結構恐藏危險。

市議員郭美秀表示，過去曾有「中山橋拆除平面化」的都市計畫構想，但最終不了了之。如今橋況老化持續惡化，她要求市府儘速邀集專業技師重新鑑定橋梁結構安全，確認是否屬於危橋，若不堪使用，「該拆就拆」，避免讓市區中心存在不定時的小型炸彈。她呼籲以市民安全為唯一優先，不應再延宕。

市政府工務處則表示，每年均會針對市區橋梁進行安全檢測，並定期編列維修預算。中山橋及周邊人行陸橋近年亦分階段改善，包括全面更換已嚴重鏽蝕的防護網、汰換照明燈具及修補破損部位，希望維持基本通行安全。

中山橋未來究竟是持續維護、拆除平面化或拆除後重建，都必須與基隆捷運第二階段軌道路線規劃相互配合；市府強調，後續將依鑑定結果及都市計畫需求，審慎考量這兩座橋梁去留。