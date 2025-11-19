中山派出所攜手聖心中學 帶學童體驗警察工作並加強交通安全教育

員警介紹應勤裝備時，小學童十分感興趣。（記者張上耕翻攝）

記者張上耕／基隆報導

警四分局中山派出所與聖心中學國小分部合作，規劃參訪活動，帶領學童走進派出所，認識「警察」職業內容並了解警政工作。警方把握機會進行交通安全宣導，不僅滿足孩子們對警察工作的憧憬，更在互動中建立正確交通安全觀念，為小朋友帶來一場充實又難忘的校外教學。

一群來自聖心中學國小分部的小小「實習生」，走進中山派出所，透過實際體驗指揮交通，感受維護交通秩序的使命感。活動搭配遊戲、童用警車等輕鬆有趣的方式，向學童深入宣導「停讓行人、安全過馬路」等觀念，藉由寓教於樂的互動，小學童不僅了解警察的日常工作，也逐漸消除以往對警察的害怕印象，提升警民之間的友善互動。

活動最後的課程是警察應勤裝備介紹，桌上陳列的各式警用裝備吸引孩子們目光，小學童迫不及待穿上防彈衣、反光背心、戴上警帽，並揮舞指揮棒，親身體驗成為小小警察的感受。這次豐富的體驗活動，讓學童留下深刻印象，也成功讓交通安全觀念從小扎根。