中山狼連襲6女臀部 遭正義哥制伏...一票人認出他

多達六名女子指控，遭到同一名男子襲臀！熱鬧的北市中山商圈發生性騷案件，男子被眾人攔下後，還一度想跑，被一名正義哥拽倒，後續被警方帶走。他供稱全都忘記了，不過六名女子都已經對他提告性騷擾。男子也在被依現行犯逮捕之後，移送地檢署。

中山捷運站出口，這名男子涉嫌對六名女子襲臀，被大家攔下之後，還趁機想跑。

正義哥vs.涉性騷嫌犯：「你剛剛摸我老婆是不是啊？哇不只一個人，你摸了她，還有她是不是。」正義哥的老婆也是受害者之一，他緊盯男子不讓他跑掉，並且牽制住男子將人拽倒。而其他受害女子的朋友也大聲喝斥，事隔一天出面還原狀況。

被害人朋友Lulu：「我的朋友她突然說，感覺她的屁股好像被摸了一下掐了一下。一開始我們以為真的是周五晚上人潮比較多，直到我們突然發現周遭有一群女生，她們的神色不是很自然，嘴裡說著好像也被摸了、被掐了。突然間我眼睛往前一看，我就看到說有一個男的很詭異。」

案發在5號晚間的中山商圈，由於是周五人潮特別多，卻有不少女子發現都被同一人襲臀。而警方獲報到場時，男子依舊否認，被帶上警車回警局做筆錄。

員警：「逮捕回去，做完筆錄，你們再來我們這邊載人。」事後受害女子的朋友把過程PO上網，不少人認出男子疑似是慣犯。

被害人朋友Lulu：「很多女生指出說，她昨天也有被這個男的尾隨跟蹤。即使她進了女廁，那個男生也進到男廁等她出來。他會潛伏在附近的女生服飾店，然後偷拍女生。」

目前六名受害女子都已經提出性騷擾告訴。50歲的簡姓男子否認犯案，供稱全都忘光光。後續也被移送到地檢署，看會不會想起來自己做了什麼。

