中山砍人案張文父母低調現身！警方搜索老家 帶走3關鍵物品

台北中山砍人案震撼社會，27歲男子張文接續在北捷、中山砍人後畏罪墜樓不治，釀成4死、9傷悲劇。案發後，警方循線前往張文位於桃園楊梅的老家，帶回其父母北上詢問，今天凌晨再陪同兩人返家執行搜索。

據悉，張文老家位於桃園市楊梅區一處封閉型社區，居民多半開車進出，鄰里互動不多。有鄰居透露，平時對張文並不熟悉，僅記得他過去曾因涉犯妨害兵役治罪條例遭通緝，當時警方曾到社區找過其父母，但張文早已未住在家中，鄰居對他的生活狀況所知有限。

砍人動機為何？警方深夜搜索老家

昨天晚間案發後，桃園警方即派員在張家外圍戒備，北市警方則將張文父母帶回北上製作筆錄。直到今天凌晨近1時，張文父母才搭乘偵防車返回楊梅，在警方陪同下進入住處，警方持搜索票入內蒐證，希望進一步釐清張文的背景與可能動機。

警方透露，由於張文已久未返家，屋內僅能針對現有物品進行搜索，最後帶走3樣與其成長背景有關的物品，包括手機、電腦及1件私人物品，但具體內容警方未對外說明。

張文父母在筆錄中也坦言，已約2年未與兒子聯絡，對其近況並不清楚。兩人離開派出所時神情凝重，全程低調未回應媒體提問。

