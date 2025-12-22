中山砍人案感動一幕！台大醫父女檔現場救援傷患 急診醫顏瑞昇揭心境

台大醫院急診醫學部主治醫師顏瑞昇，以及同為台大醫院內科住院醫師的女兒顏均蓉父女檔在中山砍人案現場緊急投入救援傷患，讓傷患相當感念。 圖：蔣萬安臉書

[Newtalk新聞] 台北市19日發生隨機砍人事件，連同墜樓的兇嫌張文在內，共4死11傷，其中一名身受重傷的黃姓傷者表示，當天在現場能獲救，是因2位急診醫師在現場救治，讓她逃過一劫；經過北市府調查後，原來在張文隨機砍人當晚，台大醫師顏瑞昇、顏均蓉父女檔剛好在中山站外現場，看見大量救護車，立刻投入協助救援工作。

一名在張文砍人案中受傷的傷者黃姓女子回憶，事發當下有醫師在場替她搶救、包紮，讓她非常感動，請北市府代為向當時1男1女兩名醫師表達感謝。

在場救援的醫師身分也曝光，是台大醫院急診醫學部主治醫師顏瑞昇，以及同為台大醫院內科住院醫師的女兒顏均蓉父女檔，顏瑞昇透露，當天晚上七點與女兒約在誠品南西店對面的餐廳用餐，兩人當時快抵達餐廳，突然發現街道上有大量救護車。

顏瑞昇表示，自己是急診遺失，覺得可以在現場提供一些適當協助，因此，在與女兒討論後，立刻採取行動在現場支援；他強調，其實當時現場已有警消和醫護人員很有秩序地成立救護站，他當時與女兒到救護站告知現場指揮官自己有急診科醫師身分，可立即協助評估和處理個案。

顏瑞昇強調，雖然事發當下群眾感到惶恐，但以急診醫師角度來看，其實現場的救護指揮體系，以及病患分流跟處理上是非常非常夠水準的；現場傷患比較危險的就轉送創傷中心，沒有立即危險的就到其他醫院。

顏瑞昇坦言，協助完突發狀況後就回歸正常生活，吃飯可以改天再吃，當時只是很簡單的想到自己可以幫得上忙，被市長找到有點意外，北市府也安排兩名醫師與當時的傷者黃女視訊，顏醫師透過螢幕見到有所好轉的黃女，激動地說出一句「我們又見面了」，黃女透過螢幕頻頻致謝。

顏瑞昇也透過聲明表示，救人是醫師的天職，而且這種大量傷患的場面，是急診醫師擅長處理的狀況，所以當時沒有考慮太多可能發生的危險，就和女兒小顏醫師從對街趕過去幫忙評估和處理傷者。

聲明提到，其實整個傷害的現場可以得到妥善的處理，應該歸功於緊急醫療網適時的反應，救護技術員的包紮、止血、急救處置得宜，和警察的維安；另外現場也同時有許多熱心民眾在幫忙，他和女兒只是基於醫師的專業稍微出一點力而已。

顏瑞昇表示，身為醫師，由衷地期盼逝者可以安息，傷者可以早日康復出院，請大家相信這個社會是溫暖的，民眾有需要的時候，會有人伸出援手的。

