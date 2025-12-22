中山砍人案感動一幕！台大醫父女檔現場救援傷患 急診醫顏瑞昇揭心境
[Newtalk新聞] 台北市19日發生隨機砍人事件，連同墜樓的兇嫌張文在內，共4死11傷，其中一名身受重傷的黃姓傷者表示，當天在現場能獲救，是因2位急診醫師在現場救治，讓她逃過一劫；經過北市府調查後，原來在張文隨機砍人當晚，台大醫師顏瑞昇、顏均蓉父女檔剛好在中山站外現場，看見大量救護車，立刻投入協助救援工作。
一名在張文砍人案中受傷的傷者黃姓女子回憶，事發當下有醫師在場替她搶救、包紮，讓她非常感動，請北市府代為向當時1男1女兩名醫師表達感謝。
在場救援的醫師身分也曝光，是台大醫院急診醫學部主治醫師顏瑞昇，以及同為台大醫院內科住院醫師的女兒顏均蓉父女檔，顏瑞昇透露，當天晚上七點與女兒約在誠品南西店對面的餐廳用餐，兩人當時快抵達餐廳，突然發現街道上有大量救護車。
顏瑞昇表示，自己是急診遺失，覺得可以在現場提供一些適當協助，因此，在與女兒討論後，立刻採取行動在現場支援；他強調，其實當時現場已有警消和醫護人員很有秩序地成立救護站，他當時與女兒到救護站告知現場指揮官自己有急診科醫師身分，可立即協助評估和處理個案。
顏瑞昇強調，雖然事發當下群眾感到惶恐，但以急診醫師角度來看，其實現場的救護指揮體系，以及病患分流跟處理上是非常非常夠水準的；現場傷患比較危險的就轉送創傷中心，沒有立即危險的就到其他醫院。
顏瑞昇坦言，協助完突發狀況後就回歸正常生活，吃飯可以改天再吃，當時只是很簡單的想到自己可以幫得上忙，被市長找到有點意外，北市府也安排兩名醫師與當時的傷者黃女視訊，顏醫師透過螢幕見到有所好轉的黃女，激動地說出一句「我們又見面了」，黃女透過螢幕頻頻致謝。
顏瑞昇也透過聲明表示，救人是醫師的天職，而且這種大量傷患的場面，是急診醫師擅長處理的狀況，所以當時沒有考慮太多可能發生的危險，就和女兒小顏醫師從對街趕過去幫忙評估和處理傷者。
聲明提到，其實整個傷害的現場可以得到妥善的處理，應該歸功於緊急醫療網適時的反應，救護技術員的包紮、止血、急救處置得宜，和警察的維安；另外現場也同時有許多熱心民眾在幫忙，他和女兒只是基於醫師的專業稍微出一點力而已。
顏瑞昇表示，身為醫師，由衷地期盼逝者可以安息，傷者可以早日康復出院，請大家相信這個社會是溫暖的，民眾有需要的時候，會有人伸出援手的。
更多Newtalk新聞報導
張文大開殺戒！母絕望帶兒狂奔 店員擋門死守躲死劫
計劃縝密！張文「6次變裝」躲查緝 完整犯案軌跡一次看
其他人也在看
支持率連三月近7成 日本民意挺高市對中強硬、過半不認為涉台言論不妥
日本首相高市早苗內閣週日（12/21）成立滿2個月，最新民調顯示她的支持率仍維持高位。《朝日新聞》、《每日新聞》、共同社最新民調均顯示，高市內閣已連續三個月維持近70%的支持率，與以往內閣在第二次民調後支持率普遍下降的情況大不相同。太報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
新世代關懷協會推動偏鄉棒球發展 捐贈德芙蘭國小球具
棒球是臺灣的國球，不僅承載世代記憶，更是培養孩子團隊合作、毅力與榮譽感的重要運動。秉持「以行動扎根夢想」的理念，台灣新世代關懷協會持續關注偏鄉兒童的運動發展，繼去年前往大安溪畔，協助和平區自由國小棒球隊並捐贈球具後，今年再度啟動第二階段偏鄉棒球支持行動，將關懷延伸至大甲溪畔的德芙蘭國小，以實際行動陪伴孩子在球場上築夢前行。本次「揮棒築夢・偏鄉棒球希望行動」結合大神岡社區棒球聯盟，透過友誼交流賽與球具捐贈，促進城市與山區孩子在球場上的互動學習。比賽過程中，小球員們全神貫注、奮力拚戰，無論是盜壘時的全力衝刺、守備瞬間的關鍵觸殺，或場邊隊友的熱情加油聲，都展現出基層棒球最純粹、也最動人的力量。活動中，協會捐贈包含遠征背包、棒球手套、球襪，以及軟式與硬式棒球共十打，實際補強球隊日常訓練與比賽所需。江文國理事長表示，協會關心的不只是物資本身，而是希望孩子們能透過棒球強健體魄、磨練心志，在學習與人生的道路上，培養面對挑戰的勇氣與自信。代表江啟臣立法院副院長出席的劉姿伶女士，於開球儀式中揮出象徵希望的一球，也親自為孩子們加油打氣。她表示，和平區雖然地處山區、幅員遼闊，但長年孕育出多支優秀的基層棒球隊台灣好新聞 ・ 44 分鐘前 ・ 發起對話
62歲女星嘆「我們這年紀好可憐」：學不快、躺不平、站不直！ 劉曉慶反擊被讚爆
綜藝《一路繁花2》中，何賽飛一句「社會發展太快，我們這個年齡很可憐」的感嘆，點出中年與高齡族群面對快速變化時的 […]姊妹淘 ・ 44 分鐘前 ・ 發起對話
台北砍人案第4名亡者「死因曝光」！銀行員下班逛誠品竟遇死神
即時中心／高睿鴻報導繁華的台北車站及中山區商圈，昨（19）晚驚傳重大治安事件，年僅27歲的桃園通緝犯張文，疑似有計畫性地對上述地區，發動駭人恐怖攻擊。只見他全副武裝、持長刃及煙霧彈四處犯案，不僅造成群眾恐慌，更拿刀不斷揮砍、刺人，目前已造成4死悲劇、更傳出有11名傷者。犯案後，他逃竄至百貨公司頂樓一躍而下，最終不治身亡；但張在百貨又捅傷37歲王男，今早確認，後者不幸成為第4名死者。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
國泰金12月國民經濟信心調查，景氣展望樂觀指數與消費意願微幅下滑
【財訊快報／記者劉居全報導】國泰金(2882)今(22)日發表12月國民經濟信心調查，其中民眾景氣展望樂觀指數與消費意願微幅下滑；根據國發會最新公布的10月景氣對策信號維持黃紅燈，雖同時指標略為下滑，但領先指標微幅上揚，反應景氣仍呈穩步成長。本月調查顯示，景氣現況樂觀指數下降至-7.3，展望樂觀指數走低至-6.9。大額消費意願指數降低至10.0，耐久財消費意願指數走弱至-12.7。另一方面，買房意願續微揚至-41.6，惟賣房意願指數卻微幅下降至-34.0。主計總處於2025年11月28日預估台灣2026年經濟成長率3.54%，通貨膨脹率1.61%。本月調查結果顯示，民眾對於2026年台灣經濟成長率的平均預期值為2.56%，僅有28%的民眾認為2026年經濟成長率會高於3%；而民眾對於2026年平均通膨預期值為2.17%，有53%的民眾認為2026年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2026年的經濟成長預估比較保守，對於通膨預期則相對較高。至於全球股市區間震盪，股市樂觀情緒與風險偏好下降；市場對人工智慧樂觀預期出現不同討論，投資人謹慎交易，導致國際股市及台灣股市區間震盪。本月財訊快報 ・ 43 分鐘前 ・ 發起對話
魚刺、骨頭、香蕉皮、蛋殼、茶葉渣⋯是廚餘還是垃圾？這樣丟才正確！
魚刺、骨頭、香蕉皮、蛋殼怎麼丟，你知道嗎？無論是煮飯或外食，大家吃飯或多或少都會產生廚餘。在廚餘分類時，許多人感到霧煞煞，究竟魚刺、骨頭、香蕉皮、蛋殼該怎麼丟才正確？Yahoo新聞編輯室帶你一次看懂！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 28 分鐘前 ・ 發起對話
張文一天奪3命！ 父母2年未聯繫錯愕...今現身二殯
昨（19日）犯下多起縱火案、殺人案的27歲男子張文，在逃亡時墜樓身亡，其雙親昨夜趕抵警局製作筆錄，最後不發一語地離開，事隔一夜，兩人再度現身二殯解剖中心，同樣低調不語便走入室內。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 70
Netflix《巨洪》評價兩極／不只是災難片！金多美救兒逃命⋯反轉讓觀眾看傻
Netflix電影《巨洪》描述隕石撞擊引起洪水，金多美飾演的安娜想盡辦法要帶著兒子子仁逃生，爬到公寓屋頂，途中遇見人工智慧研究實驗室派來的孫希兆。隨著劇情發展，觀眾將會發現看似災難片的故事，背後卻有更深層的含義，卻也因此引來兩極評價。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前 ・ 2
砍人案傷者點名感謝！台大父女檔醫師「現場搶命」首發聲：救人是天職
27歲張文在北車、中山19日隨機砍人，造成4死11傷悲劇。其中有住院民眾表示，受傷第一時間有一對醫師父女檔即刻搶救，讓他保住生命。而2名醫師遭起底是台大的顏姓父女檔醫師，對此父親顏醫師表示，救人是醫師的天職，當時並沒有考慮太多可能發生的危險。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 77
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 46
張文與父母疏於聯繫 鄰居:這一家人都很神祕
政治中心／綜合報導犯下惡性隨機砍人的張文，警方第一時間溯源到他在桃園的老家，但他與父母疏於聯繫，連鄰居眼中，這一家人都很神祕，有的說平常見不到人、也有人說"打招呼也不被理會、現在才知道張文的存在"。為了制止張文被刺死的余姓男子，也是桃園人，市府社會救助科也和余家人聯繫、並和北市討論後續補償事宜。恐攻殺人犯張文犯下人神共憤暴行後身亡，檢警第一時間就找上他桃園的雙親問案，除了親子間疏於聯繫，這一家在街坊鄰居眼中，也很神祕。案發後，警方第一時間就到張文老家找家屬想釐清犯案動機與背景。（圖／民視新聞）張文老家鄰居：「（我）住了將近20年了，我們沒有交集，想說隔壁鄰居，就給他（張爸爸）點個頭打聲招呼，他又不會理人，不理人之下你不理我我也不理你啊，（那張文那個小孩你見過嗎），沒有印象我還不知道他有子女，他老婆是誰我也搞不清楚，他們裡面社區進進出出門都關著，所以我們不會見到，（第一時間知道在你們對面），還好吧畢竟是小孩子牽扯到父母有點牽強，說真父母也許有錯也不是他們所願。」幾乎無交集的鄰居，認為小孩的錯不能扯到長輩身上。張文在北車扔擲煙霧彈時，57歲余姓男子試圖制止，遭刺遇難，經查發現是桃園市民，桃園社會救助科也持續跟余姓的家屬聯繫。桃園市政府社會救助科科長黃毅：「家屬因為正在忙於處理喪葬等善後事宜，表達暫時還無需協助的部分，本局會持續與台北市政府，提供相關諮商補償及法律諮詢等服務。」桃園仁海宮捐出兩百萬給死傷者及其家屬，希望能助他們快速組出難關。（圖／民視新聞）除了社工系統協助家屬，桃園市長張善政和中壢仁海宮討論後，由仁海宮捐出200萬，協助受難者及其家屬盡快度過難關。（民視新聞綜合報導）原文出處：張文與父母疏於聯繫 鄰居：這一家人都很神祕 更多民視新聞報導張文金流曝光 犯罪計畫縝密「連吃飯、休息時間都排定」20則「模仿張文」恐怖留言 刑事局撂重話北車、中山隨機砍人釀嚴重死傷！蔣萬安再赴醫院探視5名傷者民視影音 ・ 16 小時前 ・ 19
張文隨機砍人「台北101跨年停辦？」 董事長賈永婕回應了
捷運台北車站、中山周邊，19日出現持刀隨機殺人案，造成4人死亡（包括兇嫌張文在內）。事發於下班尖峰時期，加上擔心有模仿效應，網上出現台北101跨年是否停辦、不要去的討論，對此101董事長賈永婕作出回覆。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 194
北捷案發時「為何路人沒反應？」王婉諭曝背後真相：是台灣人的脆弱
北捷案釀4死11傷，針對網傳「遇到這種情況，為什麼不趕快跑？」之質疑，時代力量黨主席王婉諭發文指出，台灣社會長期的安全感導致民眾面對極端暴力時易出現「本能僵住」，這是幸運也是脆弱。她同時讚揚現場挺身而出的店員與日籍記者，呼籲政府建構兇手生命歷程以理解悲劇根源，並請大眾停止散播陰謀論，避免恐懼撕裂社會。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 178
張文無兒女、配偶 家屬可用張文遺產賠償 若「拋棄繼承」免賠
張文隨機殺人事件震驚社會，造成多人死傷後自身墜樓身亡，引發法律賠償問題。由於兇嫌已死，刑事訴訟將獲不起訴處分，民事賠償則落在其父母身上，但若父母選擇拋棄繼承則無需承擔責任。根據犯保協會規定，死者遺屬最高可獲180萬元補償，重傷者可獲80至160萬元。英勇阻止兇嫌而犧牲的余姓男子，其家屬將獲得來自台北市政府和桃園市政府共計超過千萬元的撫卹金與理賠。TVBS新聞網 ・ 11 小時前 ・ 28
張文最後身影曝光！熟練打開頂樓大門 警冒險狂追
即時中心／林韋慈、魏熙芸報導台北市昨（19）日發生隨機殺人事件，27歲通緝犯張文疑似事先縝密規畫犯案，下午3時40分許，先到台北市林森北路159巷、119巷、長安東路75號，連續縱火，隨後返回台北市中正區住處更衣，再於租屋處縱火，之後5點23分步行至北捷台北車站入口處丟擲煙霧彈，接著18時許轉往北捷中山站站外及誠品生活南西店持刀砍殺，整起事件共造成4死11傷。警方於誠品南西追上頂樓的畫面也在今天曝光，畫面可見張文持著刀具往上，熟練開門後，走到頂樓，而隨後7名員警也追上，保全等相關人士也陸續到場。民視 ・ 1 天前 ・ 16
北捷恐攻不到1天...三峽32歲男「持雙刀追砍路人」 加油站潑不明溶液瘋喊：我要維護世界和平
北捷台北車站與中山商圈昨（19日）傍晚才爆發恐怖攻擊，造成4死11傷，民眾仍在恐慌之中，然而三峽今（20日）竟再度傳出疑似模仿行為！一名32歲男子不僅手持雙刀揮舞，還潑灑不明液體，引發民眾恐慌，警方迅速到場將人壓制，所幸未造成其他人員傷亡。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 129
「張文我兄弟，12/25高雄車站做大的」嘴秋網友抓到了…5萬交保
北捷M7、中山站19日發生隨機攻擊案造成4死的悲劇後，當晚即有人在社群平台Threads上指出， 要在12月25日當天在高雄車站「做大事」，檢調不敢大意，隨即組成專案小組追查，20日拘提留言的陳姓男子到案，訊後依涉犯恐嚇公眾罪嫌，諭知交5萬元交保候傳，但橋檢事後澄清，陳男身分為一名電機系男大生，僅轉貼並非原始PO文者。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 65
奈良美智也在中山殺人現場！ 親睹警方封路蒐證
台北市北車及中山商圈，昨（19日）發生無差別攻擊事件，民眾人心惶惶，日本知名藝術家奈良美智稍早透露，自己昨晚人就在案發現場附近，還目睹警方蒐證。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 43
頂樓追張文沒拿槍！下班警來不及領裝 百貨逆衝手扶梯逮人畫面曝
北捷台北車站、中山商圈19日發生驚悚隨機砍人案，事後凶嫌張文和警方先後進入中山一家百貨頂樓畫面曝光後，引發網友質疑警察為何僅用警棍和手電筒、沒用槍，今（21日）中山一派出所所長李欣鴻受訪回應，表示部分下班同仁獲報來不及領裝就直衝現場，另也有同仁獲報當下依規定不用領槍、防彈背心等，當天員警衝中山百貨密錄器視角也曝光。鏡新聞 ・ 16 小時前 ・ 25
發 「中山砍人不揪」 男大生抓了！將送地檢署
發 「中山砍人不揪」 男大生抓了！將送地檢署EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 52