中山站不平靜 公車追撞機車 男乘客臀部傷

中山商圈在隨機砍人案發生後的隔天晚間再度傳出交通事故，一輛公車在誠品南西店前追撞機車，造成公車上一名男乘客臀部鈍傷送醫，所幸無大礙。事故發生時間為週六晚上7點08分，初步判斷可能是公車駕駛未注意前方路況所致。為悼念前一晚隨機砍人案的死者，中山站出口前的聖誕樹和燈飾關燈三天，誠品南西店前也擺放了愈來愈多的白色花束，民眾紛紛前來哀悼。

周六晚間台北捷運中山站前車禍。（圖／TVBS）

事發地點位於台北誠品南西店前的馬路，正是前一晚發生隨機砍人案的同一地點。根據目擊民眾拍攝畫面顯示，公車突然急煞，撞上前方機車後，機車騎士立即倒地，救護車隨後抵達現場，公車前方還放置了擔架。交通警察大隊大同分隊長呂昭霆表示，公車當時在南京西路由西往東行駛時追撞前方的普重機車，事故造成公車上一名乘客受傷，臀部有鈍傷。呂昭霆強調，雙方駕駛都沒有酒駕情形，初步判斷是公車未注意車前狀況所致，後續會再了解詳細的事發原因。

廣告 廣告

事故發生後，兩名駕駛在路邊達成理賠共識。由於事發地點在中山商圈，許多目擊民眾看到救護車趕到現場，不免擔心夜晚的不平靜氣氛。

為了表達對前一晚事件死者的哀悼，台北捷運決定關燈三天。週六晚間，原本應該亮起的聖誕樹以及周圍的燈飾全部熄滅。從心中山到雙連線形公園的燈飾，以及中山站4號出口廣場的聖誕樹，從20日至22日都不會點亮，現場只有攤商前的燈泡提供照明。原本應該熱鬧的週六市集，在這樣的氛圍下也顯得格外冷清。

同時，誠品南西店前的白色花束數量不斷增加，許多民眾前來雙手合十，祈願逝者安息，也希望所有傷者能夠盡快康復。

更多 TVBS 報導

張文濫殺4死 中山「同個路口」再出意外！公車擦撞機車1人傷

男深夜騎車找朋友自摔撞樹亡！噴飛40公尺 友目睹崩潰「他沒抓穩」

死亡車禍頻發！台一線「2日3騎士斷魂」 屏警揭奪命關鍵原因

香港宏福苑大火奪命 民眾排隊獻花悼念

