中山站偷拍現行犯「又是他」！日本公務員「佐佐木」4個月前剛判刑

佐佐木(右)今年6月在北捷偷拍遭逮，岩手縣府也出面致歉。資料照片



日本岩手縣水產部31歲公務員佐佐木，今年6月來台旅遊期間在捷運中山站偷拍女性裙底遭逮，當時士林地院判處他4個月徒刑、得易科罰金，並限制出境出海8個月。未料，他在服刑前竟故態復萌，昨（11/6）日下午又於同地段偷拍女性，被民眾當場抓包壓制，警方在他的手機內多張女性裙底照，全案依《妨害性隱私罪》現行犯移送士林地檢署偵辦。

警方調查，事發於昨日下午5時13分，佐佐木身穿黑衣、背著皮包，行經台北市南京西路中山捷運站周邊，發現一名年約20歲、身穿短裙的女子邊走邊低頭滑手機，遂鎖定為偷拍目標，一路尾隨、將手機藏入皮包內偷拍女子裙底，但因動作詭異、神情緊張，被路過民眾察覺，立刻上前喝斥，雙方一度發生拉扯，見義勇為者最後成功將他壓制、鎖住脖子，並大聲求救請旁人報警。

廣告 廣告

北市警大同分局建成派出所員警趕抵現場，發現該名嫌犯竟是6月曾在同地犯案的佐佐木，對其身分印象深刻，立即檢視他的手機，發現不僅有被害女子裙底影像，還有多張其他女性的偷拍照片，當場依《刑法》妨害性隱私罪現行犯逮捕，並移送偵查隊續查，後續將追查其餘影像中女性身分。

據了解，佐佐木於6月8日在捷運中山站搭手扶梯時，使用GoPro攝影機偷拍裙底被當場逮獲。岩手縣政府事後派兩名代表來台90度鞠躬道歉，事件震驚台日社會。

他在今年6月8日因偷拍犯案當天被收押，隔月14日被起訴，22日以12萬元交保，並被限制住居台北市一間旅館、禁止出境出海8個月。今年7月29日，法院判處他4個月徒刑，沒想到過4個月他竟再次於同地區偷拍。

更多太報報導

完整時間軸／謝侑芯猝死變謀殺轉折關鍵 黃明志最重死刑

噁運將爬後座性侵…22歲女「子宮、陰道」全受損 拒絕再沉默！「為何像是我犯了罪？」

黃明志「4毒品反應」！警懷疑有性行為、「護理女神」遺體被移動