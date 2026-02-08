中山站凌晨驚魂記！末班車「男子口袋插水果刀」 警察狂奔制伏
台北捷運中山站再傳民眾當眾持刀驚魂事件，今日（8日）凌晨，一名31歲宋姓男子搭上末班車，其他乘客卻發現他的胸前口袋露出水果刀的刀柄，嚇得眾人隨即遠離，並按鈴通報捷運行控中心，多名警力也衝到月台將人制伏，所幸無人傷亡，事後將依違反社會秩序維護法第63條裁處該男子。
一名網友8日凌晨在Threads上發文，表示凌晨準備搭捷運，遇到多名警察拿盾牌、警棍跑過，且警笛聲陣陣響，事態緊張，後來他進捷運站十，看到一名男子被警察制伏，驚魂一場。
據了解，被警察制伏的是31歲宋男，他從捷運台北101站進站，搭上紅線往北投方向去，被周遭乘客發現他胸前有一把水果刀，刀柄外露，引起眾人恐慌四散，並按下車廂的緊急服務按鈕通報，多名警力也隨即趕到車站月台，在他身上再搜出第2把水果刀。
宋男向警方說明，其實那把水果刀是他在朋友家切水果，把刀放口袋是為了防身，並沒有拿出來或有其他威脅情勢。不過，警方訊後仍依《社會秩序維護法》第63條對其進行裁處。
事實上，台北捷運依據《大眾捷運法》第50條之1第1項第1款規定，未經許可攜帶經公告之危險或易燃物進入大眾捷運系統路線、場、站或車輛內，可處1萬元以上、100萬元以下罰鍰。若攜帶工作用刀具乘車，請妥善包覆收納，以免受罰。
台北捷運系統旅客須知第28點明文規範，未經許可，不得攜帶危險品或易燃物進入捷運範圍，包含各種刀具、剪刀或其他尖銳物品，以及各種槍械或彈藥、易燃液體、易於爆裂物品、容易自燃及引燃物品、容易侵害人體及有害他物之虞物品；但未違反法令，經妥善包裝，且無影響他人安全之虞者，不在此限。
危險行為，勿模仿!
