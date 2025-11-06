中山站動物方城市主題雪白聖誕樹亮燈！壁畫拱門公車候車亭心中山線形公園好好拍

文／景點+ 張盈盈整理報導

不只與迪士尼合作推出「捷伴萌寵派對趣」彩繪列車與特別活動，台北捷運更聯手迪士尼一同迎接《動物方城市2》上映，11月5日起至2026年1月15日於中山站4號出口旁，打造全台唯一「動物方城市主題聖誕樹」，聖誕樹週邊還有相關造景與彩繪壁畫，粉絲一定要找機會去拍照打卡！

圖 / 景點+ 張盈盈，以下同

整棵聖誕樹圍繞著動物方城市人物角色的圖象，更有候車亭造景、通往階梯步道的入口造景，線形公園的座椅上也會發現動物方城市人物的身影。

廣告 廣告

除了可以找到警官哈茱蒂和胡尼克的身影，也可以找到在第二集全新蛇角色「蓋瑞」（Gary）。

動物方城市2帶來不少新的角色，除了毒蛇蓋瑞（由關繼威配音），還有河狸妮寶以及短尾矮袋鼠諮商師絨絨博士，同時第一集深受觀眾喜愛的角色也全數回歸。導演同時也是迪士尼動畫創意總監傑瑞布希表示：「能夠再次與第一集的優秀演員團隊合作是一大樂事，而新加入的卡司也為本片注入了無限活力。我迫不及待想讓觀眾看到這場全新冒險中我們準備的驚喜！」

心中山線形公園通往2樓階梯有拱門造景，右下角就是動物方城市2新角色「毒蛇蓋瑞」

中山站4號出口旁頓時充滿聖誕氛圍，來往人群莫不停下腳步與聖誕樹、動物方城市人物合影拍照，這是台北市區戶外首棵聖誕樹，讓民眾相當興奮！

動物方城市主題聖誕樹會一直展出擺放至2026年1月15日，不論是日景或是夜間亮燈的浪漫景象，都非常適合到此拍照，感受冬日溫馨聖誕與動物方城市逗趣的氛圍！

22米室內最高聖誕樹6萬顆燈泡！北車點亮慈善心願盧廣仲現身傳愛

https://www.mook.com.tw/article/38972