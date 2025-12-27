中山站外又見驚恐畫面！男過馬路突狂奔衝進誠品南西店 員警壓制上銬

這個月19日晚間，台北捷運台北車站和中山站，接連發生隨機攻擊事件後，距今僅僅一周左右，中山捷運站晚間再傳有男子突然衝進誠品南西店，當場被警方壓制逮捕的事件。

台北捷運中山站附近的誠品南西店，今日晚間又有員警當場壓制逮捕一名可疑男子。（圖／資料照片）

今日晚間8時42分許，有民眾在網路上PO出一段影片，一名男子在誠品南西店，當場被兩名員警制服上銬的過程，而男子被員警包圍時，一度大喊「直接叫警車把我帶走就好」，等到員警將人壓制在地後，男子又不斷說自己腳扭到、抽筋，員警還是直接將人帶回警局。

根據了解，該名男子在中山捷運站附近過馬路時，人突然停在分隔島，警方請他盡速通過，未料男子突然衝進誠品南西店，由於日前才剛剛發生隨機攻擊事件，警方不敢大意，擔心男子恐怕有攜帶違禁品，恐誤傷無辜民眾的情形，因此跟上前攔住男子，但男子竟掙扎反抗，還和員警發生推擠。

最後員警未在男子身上查獲危險物品，不過因為男子被帶返派出所時，情緒仍然非常激動，警方將依妨礙公務罪嫌偵辦。

