中山站恐攻兇嫌一路殺進百貨！誠品南西店宣布「20日暫停營業」

中山站攻擊事件後，警方持槍進入誠品與周邊建物加強戒備，現場氣氛一度緊繃。（圖／翁靖祐攝）

受到北捷連環攻擊事件影響，位於中山商圈的誠品生活南西店在19日成為攻擊現場之一，案發當下氣氛緊張混亂。誠品官方於20日清晨發布公告，表示將於12月20日休館一天，讓全體員工有時間調整身心狀態。

27歲男子張文於19日傍晚先在台北車站投擲煙霧彈並持長刀攻擊民眾，之後轉往中山捷運站與南京西路一帶繼續犯案，並闖入誠品南西店持刀追砍顧客，場面驚悚。整起事件造成4人死亡（含嫌犯本人）、9人受傷，造成社會譁然。

誠品生活南西表示，事件當下，全館員工在突發情況下配合導引疏散、協助緊急避難，並主動安撫現場顧客與讀者。針對行動不便者、年長者與幼童等弱勢族群，工作人員也盡力提供即時協助。

官方公告中寫道：「這是幽暗的時刻，感謝大家，讓我們一起感受到勇氣與愛的力量。讓我們整理心情後再出發。」為了讓第一線工作人員好好休息並進行內部調整，誠品生活南西店今日12月20日將全面暫停營業。

誠品方面也向所有顧客表達感謝與祝福，並祈願大家「心意安寧，闔家平安健康」，強調將在準備完善後重新迎接顧客回到閱讀與生活空間。

