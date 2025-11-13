中山站攔人報案！19歲女搭捷運遭偷拍 北市男急刪照並道歉

記者楊忠翰／台北報導

北市林男搭乘捷運時偷拍翁女正面照片。（圖／翻攝畫面）

台北市1名19歲翁姓女子，12日下午搭乘捷運淡水線時，突遭林姓男子（44歲）持手機偷拍照片，她不甘平白遭人拍攝，遂在中山站下車攔人並報案，林男急忙刪除照片，一旁女乘客則拍攝雙方爭執照片，並於社群平台揭露此事；警方到場查看後發現，林男手機已無照片，翁女亦表示不需提告，警方抄錄雙方資料後任其離去。

女乘客在《Threads》發文表示：「這個紅衣變態男超噁，14:50左右到中山站的時候，這個女生被偷拍，女生在打電話報警的時候，我看到他還在努力刪照片，但好像沒有刪成功，如果本人看到，對不起沒勇氣幫妳，我超怕，妳勇氣可嘉，希望妳往後都不會再遇到這種事。」

對此，捷運警察隊表示，12日下午2時55分，勤務中心接獲報案，指出有女子在車廂內遭不明男子偷拍，警員到場了解後發現，翁女在雙連站上車，列車行經中山站時，突遭林男持手機偷拍正面照片。

警員查看林男手機相簿，並未發現翁女照片，林男則向警員表示，他有持手機拍攝翁女正面照片，已自行刪除照片，警方抄錄雙方資料，定告知相關權益後，林男向翁女道歉，雙方自行達成和解，翁女表示暫不提告，雙方隨後各自離去。

捷警呼籲，民眾搭乘捷運時，如遇可疑人事或異常狀況時，務必冷靜面對，可以按下車廂門邊紅色緊急按鈕，或撥打110報案電話，捷警獲報後將立即趕赴現場協助，藉以維護搭乘捷運旅客安全。

