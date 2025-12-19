中山站男砍人放煙霧彈闖入誠品 民眾逃躲倉庫

台北中山站驚傳隨機砍人與煙霧彈事件，一名男子在街頭拋擲煙霧彈並持長刀隨機砍人後，衝入誠品百貨，造成現場民眾恐慌。事發當時，百貨內的顧客驚慌逃竄，有人在手扶梯上下奔逃，也有人躲進倉庫尋求安全。目擊者描述，嫌犯身穿全黑，手持兩柄銀色利器，從百貨B1開始砍人，甚至有消息指出4樓也有人被砍傷，現場有人被抬出。誠品已疏散全館人員並配合警方調查。

中山站民眾逃生。（圖／民眾提供）

事件發生時，百貨內的民眾看到地上的血跡感到震驚恐懼。有顧客表示，自己正在逛百貨時突然聽見有人大喊「有人拿刀」，所有人立刻嚇得衝進倉庫躲避。現場手扶梯上民眾上下逃竄，有人大聲呼籲「慢慢走，不要跑」，避免踩踏事件發生。百貨內的安全梯充滿煙霧，民眾只能慢慢走下樓尋求出路。

廣告 廣告

中山站民眾逃生。。（圖／TVBS）

一名正在百貨4樓擺市集的民眾描述，當時看到一群人急速衝過，隨後發現有男子拿著很長的刀子砍人，一瞬間擔心自己性命不保。另一位目擊者提到，現場彌漫著煙霧彈的氣味，隨後看到三五個顧客成群衝進麥當勞躲避。

一樓的素食店員工也協助旅客躲進店內，確保他們的安全。據目擊者表示，嫌犯穿著全黑，手持兩柄銀色利器，從B1開始行兇，之後還到4樓繼續砍人，最後有消息指出有兩人被抬出現場。

誠品百貨對此事件發表聲明，表示對突發事件深感震驚與遺憾。誠品強調，在事件發生的第一時間已立即疏散民眾，並同步配合警方清查樓層、調閱監視器等工作。目前全館人員已全數撤出，後續將積極配合警方調查釐清並加強警戒，共同維護現場安全。

更多 TVBS 報導

巴黎恐慌！ 法男闖車站揮刀遭警開槍 目擊者：我開始顫抖

北車隨機殺人嫌「張文」身亡 犯案前竟先在家中縱火

送醫畫面曝！通緝犯北車、中山隨機殺人後墜樓 共3死1命危5傷

重大公安事件！北捷煙霧彈隨機砍人3死5傷1命危 總統說話了

