中山站百貨市集「人潮腰斬」 攤商憶攻擊當天：以為有人玩遊戲

誠品南西門口擺放大量花束。(記者董冠怡攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕捷運中山站的誠品南西百貨，19日被捲入隨機砍人事件，昨天暫停營業1天，今天恢復正常營業，大量花束在門口附近、沿著電線桿圍成密集的圓圈，還有1顆隨風飄揚的藍色氣球，上頭寫著「願逝者安息、願傷者早日康復」，不時可見路過民眾手持花束，往花束集中地走去、蹲下，謹慎擺放花束緬懷後快步離去。

走進誠品南西百貨，中午過後人潮仍較少，但是店員依然面帶微笑熱情招呼接待，逛街民眾邊走邊看，或是專心靠櫃試用、挑選商品及禮物，氣氛祥和，難以跟2天前的悲劇聯想在一起，也凸顯大家雖然心有餘悸，依然努力嘗試讓生活回到常軌。

進一步詢問店員事發當天情形，對方雖然保持微笑耐心聆聽，但是表情略顯尷尬，婉轉表達不願受訪，並說未被下封口令，只是公司交代希望不要多談。

百貨外頭的市集攤商，倒是侃侃而談，憶述當晚有營業，突然看到很多人跑出來，逛街民眾一時搞不清楚狀況，還以為是有人在玩遊戲，應是下意識認為台北怎麼可能發生這種恐怖事件，接著就聽到大喊隨機殺人，大家趕緊往反方向跑，攤子都來不及收，一度嚇到腿軟，後來得知嫌犯落網才放心，昨天跟今天都有營業，不過人潮跟之前相比，明顯「腰斬」。

誠品南西百貨店員熱情接待，民眾仔細挑選商品，大家努力讓生活回到常軌。(記者董冠怡攝)

