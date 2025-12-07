中山站百貨頂樓驚見神秘巨洞 網KUSO：冰淇淋架、飲料架

位於台北市捷運中山站的百貨頂樓有一個神秘的巨型圓洞，乍看很像飲料杯架，吸引不少逛街民眾的目光，貼文曝光後，許多人對這個巨洞的用途感到好奇，並在社交媒體上討論其可能的功能。

位於台北市捷運中山站的百貨頂樓有一個神秘的巨型圓洞，乍看很像飲料杯架，吸引不少逛街民眾的目光。（圖／翻攝自新光三越官網）

根據《東森新聞》報導，位於台北市捷運中山站的百貨頂樓，有民眾路過時，抬頭一看發現有一個巨大的圓洞，於是他將奇特景象拍下並放上社群平台Threads上，畫面中可見，圓形的建物裡面卻是空洞，彷彿很像籃球框架，也很像飲料杯架，奇特景象讓路過民眾經過時，很難不多看一眼，因此讓他好奇發文其功能。

廣告 廣告

業者回應，頂樓設計延續保留原件物的特色元素，歡迎大家以創意視角來欣賞想像帶來更多可能性。甚至業者小編還開玩笑留言表示，這個開口設計原本是為改善微氣候，調節溫度、降低熱聚效應，還能引導氣流提升自然採光和客流量。但說真的，他也不知道它的用途，可能是給外星人停UFO用的吧，搞笑言論網友笑翻。

業者小編還開玩笑留言。（圖／翻攝畫面）

事實上，據了解，該棟建築物前身為衣蝶百貨，2008年5月31日，衣蝶百貨辦完名為「歡送衣蝶，再看一眼」的最後一檔促銷買賣活動後，結束衣蝶百貨名稱。2008年6月1日，衣蝶百貨更名為新光三越百貨。不過，翻閱歷史照片可以發現，當時該建築物還是衣蝶百貨的時候並未有這洞，疑似是改名成新光三越時才出現。

翻閱歷史照片可以發現，當時該建築物還是衣蝶百貨（右）的時候並未有這洞，疑似是改名成新光三越（左）時才出現。（圖／翻攝維基百科、新光三越官網）

台北市建管處表示，這看起來像是裝飾構造物，但其用途是否符合原有使用執照，部分構造物仍需進一步查證。奇特景象照片放上網路後，吸引大批網友熱烈討論。不少網友的想像力真的無極限！各種搞笑的KUSO圖片讓人笑到噴手搖飲，原本的洞洞竟然變成飲料架，還有超商業者發揮創意，直接把冰淇淋塞進去，噱頭滿分，這個洞洞的用途，讓民眾猜不透，雖然正確答案可能已無從考究，但它如今已成為中山區的奇景之一！

各種搞笑的KUSO圖片 。（圖／翻攝畫面）

延伸閱讀

天冷泡暖湯！蘭陽溫泉季開跑 主題花車踩街嘗美食

影/謝平安家年華12/13登場 李多慧魅力席捲成美文化園區

喉嚨吐出蟑螂腳！他麵吃一半崩潰 台南衛生局急稽查