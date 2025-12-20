中山站第2名罹難者！家屬悲痛重回現場招魂

記者李汶諭、粘菀瑄／綜合報導

張文持刀無差別攻擊，造成包含他自己在內4人死亡，其中一名37歲王姓銀行行員當時下班後，在誠品南西店四樓逛街，沒想到成為索命目標；二樓櫃姐回憶當時還和張文對到眼，之後他直奔四樓行凶，這名王姓行員因為肝臟被刺傷、破裂，送醫後還裝上葉克膜治療，但因失血過多，經過3小時搶救後還是宣告不治。

誠品南西店外警方分工，有的疏散人潮、有的上樓確認傷者。

捷運中山站救護車聲四起，警方分工疏散人潮不敢大意，因為南西誠品中刀傷者不只一人。

員警：「有有有，警察現在正往四樓，往四樓路上，在哪裡（這裡這裡這裡，有人流血）。」

員警飛奔前往四樓，只見現場人員相當緊張，一名男子倒臥在地、躺在血泊之中。

警察跑上南西誠品尋找傷者。

員警：「先離開先離開。」

外場救護人員手上動作不敢懈怠，凶嫌張文第一刀先對馬路上停等紅燈的37歲蕭姓騎士下手，再衝進南西誠品隨機尋找被害人，有二樓櫃姐留言回憶，事發當時在二樓櫃位目睹凶嫌手持長刀、衝上前與他們四目相對，接著便上到四樓。

同樣37歲的銀行行員王姓男子，當時剛剛下班正在4樓逛街，卻不幸遭到刺傷，右側臟器受傷、手臂也因為阻擋留下痕跡，送往新光醫院進行搶救。

王姓行員傷勢嚴重，最終送醫不治。

然而因失血過多，到院前已經生命跡象垂危，瞳孔放大並且休克，即便院方有嘗試開刀、直接心臟按摩，更安裝葉克膜試圖維繫生命，然而王男已經出現心臟停止過久、腦部及全身器官嚴重缺氧等等狀況，肝臟、右手還是大量出血，難以完全止血，搶救3小時後仍舊宣告不治。

犯罪被害人保護協會董事長張斗輝：「謝謝，謝謝 。」

家屬20日一早在檢察官與保護協會陪同下，前往新光醫院進行相驗，臉上依舊相當茫然，怎麼也沒有想到親人只是下班逛個街，卻永遠回不了回家。下午家屬也返回現場進行招魂，如今凶嫌張文墜樓喪命，真相究竟為何？只待檢方調查釐清還給受害家屬一個公道。

家屬下午重返命案現場進行招魂。

