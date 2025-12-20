中山站耶誕燈飾今起關閉3日 北捷：以示哀悼

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

台北市19日晚間發生隨機恐怖攻擊事件，27歲嫌犯張文先在北車投擲煙霧彈後，接著前往中山商圈再持長刀砍路人，最終因逃亡過程中被警方包圍、直接從南西誠品墜樓身亡，事件共計造成4死（含兇嫌）11傷，引發社會震撼。對此，北捷稍早宣布，自今（20）日起連續3天關閉心中山線形公園燈飾，以示哀悼。

北捷稍早宣布，自今（20）日起連續3天關閉心中山線形公園燈飾，以示哀悼。（圖／台北捷運公司官網）

台北捷運公司表示，為表達對生命的尊重與追思，自今日至12月22日，心中山至雙連線形公園燈飾及中山站4號出口廣場夢幻聖誕樹將關燈3日，以示哀悼。

