社會中心／綜合報導

昨天（6）晚間，台北最熱鬧的中山商圈，傳出偷摸狼。至少6名女子過馬路卻遭捏臀，有人發現這名惡狼，神色怪異，多名女子合力將他攔下，更有正義光頭哥，知道老婆被摸，憤而上前鎖喉，將他控制在地。警方一查發現，這個人根本是慣犯，曾多次性騷陌生女性紀錄。

男子神色佯裝鎮定，否認自己是襲臀變態狼，抬腳就想離去。但一眾勇敢女力，將他緊緊包圍，更有正義光頭哥，上前就是直接鎖喉。

變態男被撂倒在地，雙膝下跪，卻否認犯罪。更數度想落跑，更緊抓捷運扶手，誓死抵抗。無奈受害者眾，警方到場，男子還不知道事情大條，滿臉毫無悔意，更雙手抱胸，擺爛態度，讓目擊者，氣到將一切過程，全PO上網。

廣告 廣告





中山站連續捏臀騷擾女性！ 偷摸狼遭光頭哥鎖喉壓制

男子神色佯裝鎮定，否認自己是襲臀變態狼，抬腳就想離去（圖／民視新聞）





網紅LuluTsai：「我的朋友感覺到，有人在他的屁股裡面抓了一把，起初是以為人很多的關係，但後來我們看到，周遭有一些小女生，她們的神色不是很自然，然後口中說著有變態，有一位神情不是很自然的男子，我就用手指這樣子指著他，然後一直看著他，正常人看到我這個反應的話，會覺得我很奇怪，但他沒有。」

光是過馬路，短短過程，就有六人被害。影片曝光，更有不少受害人，出面指控。曾被他跟蹤騷擾、偷拍，才知道這人，根本是慣犯，常在中山商圈出沒，伺機行動！





中山站連續捏臀騷擾女性！ 偷摸狼遭光頭哥鎖喉壓制

受害者做筆錄時卻發現，這名變態已婚，卻多次性騷擾陌生女性（圖／民視新聞）





網紅LuluTsai：「有很多女生都有反應說，他們有被這個男生跟蹤過，有被這個男生在附近的服飾店偷拍過，他坐在地上，好像有在刪影片照片的動作。」

受害者做筆錄時卻發現，這名變態已婚，卻多次性騷擾陌生女性，離譜行徑，恐怕連自己太太，也受不了。

原文出處：中山站連續捏臀騷擾女性！ 偷摸狼遭光頭哥鎖喉壓制

更多民視新聞報導

北車又現色狼? 醉男捷運親外籍女遊客 站長壓制反被打傷

怪大叔躲商業大樓女廁尾隨10歲女童 母親機警報案逮偷拍惡狼

華視爆男主播性騷女同事被「全面封殺」 最新懲處出爐了

