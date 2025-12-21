中山站遭砍騎士生前緊握手機「最後畫面」曝 網淚：疑想給家人交代

中山商圈19日發生重大殺人案。（圖／翁靖佑攝）

27歲男子張文19日發動恐怖攻擊，在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店使用汽油彈、煙霧彈並持長刀連續作案，造成4人死亡（含張文）、11人受傷，其中一名37歲蕭姓男騎士遭兇嫌持利器攻擊頸部後，曾嘗試騎車逃離，但因傷勢過重倒地，最終搶救不治。就有網友發現，蕭姓騎士生前手機最後畫面停在LINE上，疑似想給家人最後交代，讓他忍不住感嘆「他真的很努力撐到最後」。

這名網友在Dcard以「X看了好難過，被砍的騎士生前最後影片流出，在路邊自己打電話」為題發文表示，他從相關影片看見，蕭姓騎士被砍後負傷騎走後於路邊打電話，貌似在叫救護車，最後失血過多倒地不起，而他手機畫面停在LINE的介面，「所以也有可能想跟家人做最後的交代。」

蕭姓騎士手機畫面最後畫面曝光。（圖／翻攝自Dcard）

原PO無奈道，明明事發地點是在人來人往的路口，但直到倒地前仍沒有人要幫蕭姓騎士止血，看了令人不寒而慄，最後還是日本記者上前幫忙止血。

原PO指出，影片曝光後，有網友質疑「這就是台灣最美麗的風景嗎？」、「很難止血啦，一堆鍵盤華佗」、「台灣人連自己要跑都不知道了，你還期待幫其他人止血？」但他認為，那些人嘴巴都是最厲害的，只是在鍵盤救人，不會人願意看見這種事發生。

原PO也強調，「他真的很努力撐到最後，當事人自己也沒有意識到嚴重程度，就別苛責路人了，願逝者安息，生者釋然。」

貼文一出，不少鄉民紛紛在底下留言，「當然要救他！想辦法盡量加壓止血，延長他失去意識休克的時間，爭取存活機會哪怕是只有一絲絲希望」、「我如果在現場應該也不會上去幫忙止血，不知道怎麼壓，怕我越用越糟」、「就算是剛下班的專業護理師，也不一定每個都會下去幫忙，我覺得可能一小部分是沒專業知識和技能，但另一大部分是覺得幫忙沒好處，甚至可能害了自己」、「未經他人的困境，建議不要站在上帝視角指責別人不夠好，何況是攸關生命的事，不要事後一張嘴說很理性，去點評受害現場的人」。

也有人說到，「現場太混亂，大家都嚇到了，而且確實有可能因為嚇到而僵在原地動不了，沒遇過這種狀況的大腦反應不過來」、「說怎麼不幫忙的，有沒有想過當下大家根本不知道兇嫌人在哪？誰會知道他會不會突然跑出來再砍人，萬一救人時自己被砍怎麼辦，這種情況第一時間多數人會選擇先跑吧，要先確定自己安全才能救人啊」、「我身為護理師，我願意救，但是你知道救人第一步驟是確認環境安全嗎？不然你也可能變成被救的那個人」。

還有人指出，「一般民眾根本沒多少人有學習填塞止血，甚至T1培訓也沒有。更遑論一個專業急救員放假在路上應該也不會隨身攜帶急救物資。遇到頸、股、腹部動脈出血一般人能做的幾乎只有加壓止血，但生存率依舊很低」、「如果我有一定程度的醫學知識，而且有能力判斷能以某種方式處理傷者傷口，那我會幫，但我笨的跟頭豬一樣，有幫到還好，幫倒忙會自責到死」、「其實不能按，被割喉要拿布類物件綁在頸部，避免血流更多，但是仍會造成腦部缺血休克，傷到腦部可能也是植物人了」。

