中山站隨機攻擊民眾逃鑽戒店 業者急關鐵門護安全

台北市 / 綜合報導

19日晚上台北捷運中山站外，發生的無差別攻擊震驚台灣社會，事發當天剛好是通勤下班時間，警方獲報後為了更快支援，一路從轄區派出所狂奔到達現場，更有民眾倉皇躲進捷運站附近的鑽戒店，店家也在第一時間把鐵門關起來，要保護民眾和店內人員的安全。

好幾名員警，在騎樓快速奔跑衝向現場，有人拿著甩棍，有的連安全帽都來不及脫，因為前方發生大事了，幾乎同時間，還有民眾開了鑽戒店的門，二話不說直接衝進來，原本坐好好的老闆娘和店員，也被這場景全嚇傻，發現狀況不對，立刻將鐵門給關起來。

廣告

會這麼緊急就是因為，店家附近發生隨機砍人，19日晚上6點多，台北市中山捷運站外，傳出隨機砍人案件，不少民眾倉皇逃命，記者張權說：「警方獲報之後，有員警一路從分局，衝到事發地來支援。就在警方支援的同時，有民眾從事發地一路逃了出來，躲進這間鑽戒店。」

鑽戒店老闆娘林小姐說：「聽到很多警車的聲音，然後又消防車。然後很快就聽到警察，衝得很快，他說『借過，借過』，結果幾個人衝進來了，他們臉非常的驚慌，然後我們也被他嚇到，說發生什麼事，他們當下是講不出話。」

回憶事發當天，好幾位民眾突如其來，進了店家雖然不知道，外頭到底發生什麼事，但老闆娘當機立斷，立刻關上鐵門，要保護民眾，還有店內安全，後續發現狀況不對勁，也打算提早打烊。

鑽戒店老闆娘林小姐說：「有人在砍人，拿刀，那我們當下就想說為了安全，就趕快把鐵門放下來，然後有人站在門口不敢動，我們跟他問說要不要進來，其實我們當時是不知道這種狀況。」

事件來的又急又快，店家還來不及反應，事後才得知附近發生的，竟是一起隨機恐怖攻擊，幸虧店家及時幫忙，讓驚慌失措的民眾，得到暫時的庇護。

