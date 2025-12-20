中山站隨機攻擊釀混亂！日籍觀光客回憶逃生過程：空氣彌漫刺鼻煙味

27歲兇嫌張文以煙霧彈跟長刀無差別攻擊。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 台北市捷運中山站 19 日晚間發生一起隨機殺人事件，震驚社會。嫌犯張文先是在台北車站一帶施放煙霧彈，隨後轉往捷運中山站，再度丟擲疑似煙霧裝置，並持刀衝入南西誠品書店內，對不特定民眾揮刀攻擊，造成現場一片混亂。

目擊者指出，事發當下現場煙霧瀰漫，伴隨刺鼻氣味，許多民眾一度誤以為發生火警或爆炸事故，紛紛驚慌逃竄。嫌犯在犯案後一路衝進誠品所在大樓，最終從高處墜樓身亡，警方隨即封鎖現場展開調查。

此事件也引發日本媒體關注。《日本新聞網》報導指出，當時一名正在現場的日本籍觀光客接受採訪表示，他原本搭乘手扶梯準備上樓，途中突然聞到異常的煙味，但一開始並未多想。

該名日籍觀光客回憶，接近地面時突然發現現場陷入混亂，並看到大量人潮往捷運方向奔逃，直覺判斷情況不對，立刻逆向衝下手扶梯逃生。他形容，當時聞到的氣味很像煙幕或燃放煙火時產生的刺鼻味道，事後才得知可能與嫌犯施放的裝置有關。

根據日本外務省最新說明，目前確認並無日籍人士在此次事件中受傷。日媒也指出，年僅 27 歲的張文於 7 月才遭通緝，卻在犯案後不久身亡，詳細犯案動機仍有待警方進一步釐清。

